A listavezető Diósgyőri VTK NB II-es labdarúgócsapata a másodosztályú bajnokság 30. fordulója keretében, húsvét vasárnap hazai meccset játszik, 16.30-tól az osztályozós, 17. helyen álló Békéscsaba 1912 Előre együttesét fogadják. A piros-fehérek nagyon jól állnak a bajnoki táblázaton, a 3. pozícióban lévő, már nem feljutó, 3. helyezett Gyirmót FC Győrt 13 ponttal előzik meg. Ami azt jelenti, hogy a hátralévő 9 meccsből maximum öt bajnokit kell megnyerni ahhoz, hogy két év után visszatérjenek az élvonalba. Ez, a bajnokság eddigi eredményeinek, erőviszonyainak alapján, biztosnak tűnik, mármint a visszatérés, illetve az ehhez szükséges pontok megszerzése is.

A DVTK a tavasszal lejátszott kilenc mérkőzése közül hetet megnyert, kétszer kikapott, de az idei formája így is az egyik legjobbnak számít (az idén még veretlen 8 győzelemnél és 1 döntetlennél járó MTK mögött). Érdekesség, hogy a piros-fehérek mostani ellenfele, – a Gyirmót FC Győr, az FC Ajka és a már említett MTK mellett, – az idén még csak egyszer szenvedett vereséget, a békéscsabaiak február 13-án a tabellán második MTK vendégeként kaptak ki 3-0-ra. Ami azt jelenti, hogy a viharsarki együttes hat forduló óta veretlen, de jónak mondható tavaszi eredménysoruk ellenére (2 győzelem, 6 döntetlen, 1 vereség), az évet a 19. helyről kezdve csak kettő léptek előre a tabellán, a sok döntetlenjük miatt, azért, mert a legutóbbi öt forduló mindegyikében csak 1-1 ponttal gazdagodtak.

Szatmári visszavághat

Nem akarjuk az ördögöt a falra festeni, de nagyjából egy éve, a 2021/22-es évad 28. fordulójában járt Diósgyőrben az akkor szintén az alsóházba tartozó Békéscsaba 1912 Előre együttese, és tavaly március 13-án, 4-3-ra nyerni tudtak. A DVTK akkori kezdőcsapatából lehet, hogy csak egy fő, Szatmári vághat vissza, és talán Könyves, vagy Danilovic, ha bizalmat kap, illetve elméletileg még Szűcs K. is szóba jöhet (azért csak így, mert a csapat jelenlegi vezetőedzője, Kuznyecov Szergej, amióta itt van, hét hónap alatt csak egy meccsen állította be, csereként), az akkor piros-fehérben szerepeltek közül heten már távoztak a klubtól.

Az biztos, hogy most is nagy meglepetés lenne a viharsarkiak pontszerzése, hiszen a DVTK legutóbb is nyert, még ha nem is könnyen, de offenzív játékának eredményeként a Dorogi FC elleni idegenbeli meccs hajrájában kiharcolta az 1-0-s sikert.

– Köszönjük a szurkolóinknak, hogy nagy számban elkísértek bennünket Dorogra, bízunk benne, hogy vasárnap ismét megtelnek majd a DVTK stadion lelátói, mert ahogy mondani szoktam, óriási energiákat adnak nekünk a drukkerek – nyilatkozta a Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Egy nagyon motivált csapat érkezik hozzánk, akiknek nem úgy alakultak a korábbi mérkőzéseik, ahogy szerették volna. Harcos, kemény mérkőzésre készülünk. Gyors csapat a Békéscsaba, sokat járatják a labdát és a pontrúgásaik is veszélyesek. Természetesen sok fog múlni a saját játékunkon is, és hogy hogyan tudunk reagálni az ellenfél kontráira. Labdabiztosnak kell lennünk és nem szabad feleslegesen labdákat veszíteni, amiből megindulhat az ellenfél. Pontosabbnak kell lennünk a befejezéseknél, mert a helyzetkihasználás ezúttal is nagyon fontos lesz.