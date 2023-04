A DVTK NB II-es labdarúgócsapata vasárnap 16.00-tól a Dorogi FC otthonában lép pályára, a 29. forduló keretében. Nagy valószínűséggel nem lesz könnyű dolga az első helyen álló piros-fehér gárdának, a 19. helyezett hazai együttes ellen. A két csapat egymás elleni legutóbbi két mérkőzésén sem volt az, egy éve, április 6-án a Diósgyőr vendégként, csak a hosszabbításban harcolta ki a győzelmet, Könyvesnek a 94. percben esett találatával (1-0), és még ennél is tovább tartott a győztes gól megszerezése a mostani évadban, az október 5-én, szintén az Andrássy úton játszott találkozón, amelyen Lukács D.-nek a 95. percben szerzett góljával kerekedett felül a DVTK (2-1).

Azon a meccsen Kotula Máté még a Diósgyőrért szorított, ugyanis a Mezőkövesd Zsóry FC játékosa az őszt a DVTK-nál töltötte, ahol Kuznyecov Szergej nem sok, mindössze 2 percnyi játéklehetőséget adott a fiatal labdarúgónak. A 21 éves bal oldali védő a tavaszt a Dorogi FC-nél kezdte, ahol eddig már hat találkozón jutott szóhoz, a legutóbbi fordulóban, két hete a HR-Rent Kozármisleny otthonában elért 1-0-s győzelem alkalmával végig a pályán volt.

– Köszönöm jól, minden rendben van – felelte a hogylétével kapcsolatos érdeklődésre Kotula Máté, aki arra a kérdésre, hogy nem lesz-e furcsa azok ellen játszani, akikkel nem is olyan régen még együtt dolgozott, így felelt: – Ez a futball velejárója, az egyik a múlt, a másik a jelen, most a Dorogi FC-nél vagyok, ahol megkapom a bizalmat. A bennmaradásért küzdünk, ennek érdekében igyekszem, illetve csapattársaimmal igyekszünk mindent megtenni. Most éppen a DVTK ellen, hiszen ez a meccs következik a sorban. A tavaszi fordulókban több alkalommal is játéklehetőséget kaptam, úgy érzem bíznak bennem, és ezt igyekszem jó játékkal meghálálni. Ez nagyjából eddig sikerült, remélem, hogy a folytatásban még többet tudok kihozni magamból. A DVTK ellen nem lesz könnyű dolgunk, tudjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek, hogy milyen eredményeket értek el. Ám, ahogy a Diósgyőrnek, természetesen nekünk is megvannak a céljaink, mivel rossz helyen állunk a tabellán és szeretnénk elmozdulni innen, rajtunk csak a győzelmek segíthetnek. Vasárnap pedig kiderül, hogy melyik csapat céljai teljesülnek.

A nyár még messze

A védőtől azt is megkérdeztük, hogy édesapja, Kotula László, ki a DVTK-ban futballozott éveken át, megnézi-e a meccset élőben, amire azt a választ kaptuk, hogy erről még nem esett szó kettejük között, így nem tudja, hogy útra kel-e Szolnokról a piros-fehérek egykori támadója.

Arra a kérdésre pedig, hogy a kölcsönadása után, az évad vége után hol folytathatja a pályafutását, visszatérhet-e Mezőkövesdre, ezt felelte a védő: