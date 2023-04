A DVTK Jegesmedvék már építi a következő idényre a játékoskeretét, ennek egyik fontos lépéseként szerződést hosszabbított a 2022/2023-as szezon egyik legeredményesebb játékosával. Valentin Razumnyak - aki az alapszakasz során 36 mérkőzésen 28 gólt és 16 gólpasszt szerzett - a következő szezonban is a DVTK Jegesmedvék csapatát erősíti.

– A DVTK egy rendkívül profi szervezet, ahol minden feltétel adott. A szurkolók támogatása a meccseken mindig nagyon fontos, remek hangulatot teremtenek, így mindig öröm a Miskolci Jégcsarnokban játszani. Amikor ajánlatot kaptam a menedzsmenttől, hogy a következő szezonban is a klubnál maradjak örömmel fogadtam el és boldog vagyok, hogy jövőre is itt játszhatok. Most még zajlanak a jeges és száraz edzések, de nyáron is azon leszek, hogy egy kis regenerálódás mellet már a következő szezonra készüljek – nyilatkozta Valentin Razumnyak a klub honlapjának.

Névjegy

Valentin Razumnyak

Születési hely: Magnitogorsk, Oroszország

Születési idő: 1996. október 20.

Súly: 88 kg

Magasság: 188 cm

Poszt: csatár

Pályafutása

2023/2024 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2022/2023 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2021/2022 Shakhter Soligorsk (Belarus)

2020/2021 Khimik Voskresensk (VHL)

2019/2020 Nomad Nur-Sultan (VHL)

2018/2019 CSK VVS Samara (VHL)

2017/2018 Toros Neftekamsk (VHL), Neftyanik Almetievsk (VHL)

2016/2017 Toros Neftekamsk (VHL), Tolpar Ufa (MHL)

2015/2016 Salavat Yulaev Ufa (KHL), Toros Neftekamsk (VHL), Tolpar Ufa (MHL)

2013-2015 Tolpar Ufa (MHL)