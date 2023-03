A férfi röplabda Magyar Kupában, a 2022-2023-as sorozatban szombaton rendezik meg a helyosztókat a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban: előbb 16 órától a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika a Kecskeméti RC-vel csap össze a 3. helyért, majd a 19 órától induló döntőben a Fino Kaposvár, illetőleg a Pénzügyőr SE találkozik egymással. Egy évvel ezelőtt az MK-aranyért szállt harcba (és lett végül második) a Barcika, ezért először arról kérdeztük Toronyai Miklóst, a VRCK trénerét, hogy nem csalódott-e.

– Be szerettünk volna jutni ebben a szezonban is, de ez most így sikerült – közölte a szakvezető. – Azért nem mindegy, hogy kivel találkozik egy csapat, például az elődöntőben, nekünk most egy, az év elején remekül erősítő Kaposvár jutott. Akkor is nagy csata lett volna, ha nem hoznak két új játékost, viszont Barótival, és a cseh légióssal még jobbak lettek. Nálunk mindig, minden évadban a cél az, hogy mind a bajnokságban, mind pedig a kupában érmet szerezzünk, lehetőleg a legfényesebbet. A bajnokságban van még erre esélyünk, a kupában nincs, azonban egy klubnak, egy játékosnak mindig jól esik, amikor egy újabb medállal bővül a gyűjteménye. Ne felejtsük azt sem, hogy a jövő héten, kedden indul a play-off az Extraligában, és nem mindegy, milyen szájízzel indulunk neki ennek a szakasznak. Meg van a maga hatása a lélekre, a testre úgy egy vereségnek, mint egy győzelemnek, nyilvánvaló, hogy utóbbinak pozitív. Fiaskónál lógó fejek vannak, hosszabb a regeneráció, sokkal többet kell a játékosokkal foglalkozni.

Kiegyenlített küzdelem

A Kecskeméti RC-vel való összecsapásról ezeket nyilatkozta a barcikai vezetőedző.

– Nem lehet leírni a KRC-t, mindig jó csapat, annak ellenére, hogy szerződést bontottak Argilagossal – mondta Toronyai Miklós. – Azért rajta kívül vannak még ott húzóemberek bőven, két másik légiós, az ország egyik legjobb feladója, Cameron személyében, illetve tehetséges fiatalok. Egy kupameccsről beszélünk, amelyen bárki elkaphat bárkit. Kiegyenlített küzdelem lesz, az nyer, aki akkor éppen élesebb, jobb lesz mentálisan, felkészültség terén, ez fog szerintem dönteni. Soha, semmilyen mérkőzésen nem lehet csak a cipőt és a mezt feldobni a pályára, nagy hittel, és alázattal kell röplabdáznunk. Nem tervezzük azt, hogy tartalékolni fogunk, de még akár alakulhat úgy is mérkőzés, hogy lehetőség nyílik mindenkit pályára küldeni. Amikor nagyon kellett, fontos volt, akkor el tudtuk kapni a Kecskemétet a bajnokságban, ezúttal is ez a szándékunk. Csináltunk mostanság egy mini alapozást, jobban megnyomtuk a kondicionális részt – hiszen az utolsó két középszakaszbeli meccs már nem számított –, hogy a keret tagjai megfelelő állapotban legyenek. MI

A tények

A Green-Plan VRCK útja

Nyolcaddöntő:

Green-Plan VRCK – Dunaújvárosi KSE 3:0

Dunaújvárosi KSE – Green-Plan VRCK 0:3

Negyeddöntő:

Debreceni EAC – Green-Plan VRCK 1:3

Green-Plan VRCK – Debreceni EAC 3:1

Elődöntő:

Fino Kaposvár – Green-Plan VRCK 3:0

Green-Plan VRCK – Fino Kaposvár 1:3

A Kecskeméti RC útja

Nyolcaddöntő:

Kecskeméti RC – Szolnoki RK 3:1

Szolnoki RK – Kecskeméti RC 0:3

Negyeddöntő:

Vidux-Szegedi RSE – Kecskeméti RC 0:3

Kecskeméti RC – Vidux-Szegedi RSE 3:1

Elődöntő:

Kecskeméti RC – Pénzügyőr SE 2:3

Pénzügyőr SE – Kecskeméti RC 3:0