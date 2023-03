A labdarúgó NB II. 26. fordulójának zárómeccsét, hétfőn este hét órától játsszák Diósgyőrben, a DVTK a Gyirmót FC Győr csapatát fogadja. A házigazdáknak ez lesz a hetedik hétfői esti meccsük ebben az évadban, és bár az erre a napra eső bajnokikkal volt gondjuk az elején, két vereséget követőén éppen a Gyirmót elleni idegenbeli meccsen elért 2-1-es győzelemmel kezdték maguk mögött hagyni a hétfői átkot, és azóta minden mérkőzésüket megnyerték a hét első napján.

Viszont a legutóbbit, a KC Kazincbarcika SC ellenit, február utolsó vasárnapján 1-0-ra elveszítették, idegenben.

– Minden mérkőzésnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A győzelemből és a vereségből is lehet tanulni. Kielemeztük a kazincbarcikai találkozót, megmutattuk a csapatnak, hogy hol hibáztunk, hol kellett volna jobbnak lenni – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. – A labdabirtoklásunk 70 százalék volt, de a kapu előtt nem voltunk elég agresszívak, nem dolgoztunk ki elegendő helyzetet, nem tudtuk megbontani a hazaiak szervezett védekezését, valamint hiányzott az kis egyéni plusz, ami ezeket a meccseket el tudja dönteni. Tanultunk belőle és remélem, hogy meg tudjuk mutatni, hogy ez csak egy kisiklás volt. A héten jól dolgoztunk, minden a tervek szerint zajlott.

Az előzőnél elvileg nehezebb feladat vár a DVTK-ra, abból a megközelítésből, hogy a mostani ellenfél előrébb áll a tabellán, mint a Barcika. A Gyirmót FC Győr az előző évadban az NB I-ben szerepelt, jelenleg a 4. helyen áll a táblázaton, a DVTK-tól 13 ponttal lemaradva. A dunántúli együttes tavasszal még veretlen, legutóbb tavaly december 4-én, az MTK vendégekét kaptak ki (5-2), zsinórban hat olyan meccsük volt, amelyeken pontot, pontokat szereztek, a legutóbbi három találkozójukat pedig megnyerték.

– A Gyirmót egy szervezett csapat, sok tapasztalt labdarúgó alkotja a keretüket. Jól védekeznek és veszélyesek a pontrúgásaik, nem véletlenül szereztek ennyi pontot eddig a bajnokságban – mondta Kuznycov Szergej. – Minden győzelem három pontot ér, ezért beszélünk mindig csak a következő meccsről, és nem tekintünk ennél előrébb. Ez a meccs sem különbözik ebből szempontból.

A diósgyőri edző azt is elmondta, hogy akik Kazincbarcikán nem voltak bevethetők, azokra továbbra sem számíthat, vagyis Bényei és Gera sem lesz tagja a keretnek, a többiek viszont egészségesek. Kuznyecov Szergejtől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt napokban többen is nagyon jól teljesítettek az edzéseken, így biztosan lesznek olyanok, akik megkapják az esélyt a bizonyításra.