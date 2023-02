Kedden felmentette a munkavégzés alól Varga Attila vezetőedzőt a KolorCity Kazincbarcikai SC NB II-es labdarúgócsapatának vezetősége. Amint az ismert: az észak-borsodiak mindkét tavaszi meccsüket elveszítették a bajnokságban, és osztályozós helyre csúsztak vissza a második vonalban. A ,,szakítás" óta több trénerrel is tárgyaltak a barcikaiak a közös munka lehetőségéről, azonban pénteken délig egyikőjükkel sem született megegyezés. Wächter Balázs, a KBSC FC Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak az alábbiakat mondta: ,,A héten a csapat felkészítését Simon László asszisztens edző koordinálta a stáb tagjaival való harmonikus együttműködésben, így a hétvégén megbízott vezetőedzőként ő irányítja a csapatot. A játékosok felszabadultan és elszántan készülnek a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésre, bízunk benne, hogy ebben az évben megszerezzük az első bajnoki győzelmünket. A klubnál jelenleg Kazincbarcikáért elkötelezett, kiváló szakemberek dolgoznak, akikben teljes mértékben megbízunk, így nem sürget az idő, hogy megtaláljuk a végleges megoldást."

Az 1989-ben Kazincbarcikán született Simon László tavaly nyáron került a KBSC stábjába, videóelemzőként és asszisztens edzőként, korábban többek között a Sajóvölgye Focisuli és a DVTK Labdarúgó Akadémia munkáját is segítette.

– Az edzősködés nem áll messze tőlem, igaz, felnőtteket még nem irányítottam, ezt egy kicsit későbbre gondoltam – nyilatkozta Simon László. – De kialakult egy helyzet, a vezetés felkért, elmondták, mi a feladat. A cél az, ami eddig volt: végezzünk minél jobb helyen a tabellán, ami által legyen biztosított a bennmaradás. Mert ez ebben a keretben benne van. A héten ugyanúgy dolgozott tovább a társaság, mint eddig, ugyanolyan jól. Ezt a folyamatot nem akartuk megszakítani, a változás annyi volt, hogy ezen a héten én voltam, vagyok a felelőse a munkának. Külön nem beszélgettem a játékosokkal, nem akartam, nem szeretném a leendő vezetőedő szerepét átvenni, hiszen én egy ideiglenes kapocs vagyok a régi és az új szakvezető között. Csak annyit mondtam a keret tagjainak: azért vagyok itt, hogy segítsek, mind szakmailag, mind emberileg. Kicsit játékosabbak voltak kedd óta az edzések, ki akartam, akartuk zökkenteni a játékosokat azzal, hogy mást csinálunk, csináltunk. Lezártuk azt, ami volt, azzal már nem tudunk mit kezdeni, hiába rágódnánk, néznénk visszafelé, minden előre halad. Az autó is előre megy, mint minden, mindenki. Hozzátettem még, hogy egyéni célokkal rendelkező embereket látok, magánéleteket. Családosokat, kisgyerekeseket, leendő apákat, barátnőkkel rendelkező srácokat, fiatalokat. Ha mindenki odateszi magát, úgy, ahogyan elképzelte, akkor abból jó dolgok jöhetnek ki. Szeretném megemlíteni, hogy a klub tulajdonosa, az ügyvezető igazgató, a sportigazgató is mindent megtett annak érdekében a héten, hogy mentálisan támogassa a csapatot.

Esély az ismeretlenség

A Barcika előtt rangadó áll, nagyon meg kellene nyerni a KolorCity Arénában vasárnap 14 órától kezdődő Credobus Mosonmagyaróvár elleni mérkőzést. Amelyre a szurkolóknak a belépés ingyenes.

- Elemzőként most is ugyanúgy készültem, miként az összes többi, eddigi mérkőzésre – fogalmazott a B-licensszel rendelkező tréner. – Varga Attila korábban sok mindenbe belevont, amit láttam, láttunk az aktuális ellenfélről, azokat az információkat én közvetítettem a csapat felé. Ami új, az a plusz felelősség, és úgy érzem, hogy ez pozitívan hat rám. A Mosonmagyaróvárral kapcsolatban nem szabad kiindulnunk az első közös meccsünkből, hogy nyertünk ott 2-1-re. Azóta teljesen más a csapatuk, más edzőjük van, de megvannak azok a kapcsolatok, amelyek révén tudtam plusz információkat gyűjteni. Talán a mi oldalunkon esély, hogy engem nem ismernek, az edzőjük sem. Nagy meglepetést, variálást nem tervezek, az számunkra is váratlan lehetne, és akkor rosszul sülhet el, nem érné el a célját. A realitás talaján maradok, a keret erősségét szeretném felvinni a pályára, egységesen a tizenegy emberrel. Olyan hadrendben, olyan nevekkel, ami a legnagyobb erősségünk, ahogyan kijöhet az maximálisan, ami bennünk van.

A kezdőről A KBSC-nél Dvorschák, Szekszárdi T. és Hleba sérült, eltiltott viszont nincs. A KC KBSC várható kezdőcsapata: Megyeri II. – Lippai, Ur, Szekszárdi M. – Szemere, Nagy J., Csatári, Süttő – Ádám F., Kurdics – Pálinkás.