A labdarúgó NB II-ben harmadik tavaszi meccsére készülődött vasárnap a KolorCity Kazincbarcikai SC gárdája. Az észak-borsodiaknál 5 nappal korábban menesztették az addigi vezetőedzőt, Varga Attilát, és mivel péntekig-szombatig új trénerrel nem sikerült megegyezni, így megbízott vezetőedzőként az asszisztens edző-videóelemző Simon László irányította a házigazdát a Credobus Mosonmagyaróvár elleni összecsapáson. A házigazdának nagyon kellett volna a siker – nem mellesleg a látogatóknak is, – hiszen a kiesés, az osztályozó elkerüléséért harcolnak, és ugyan nagy módosításokat nem tett Simon László a kezdő 11-et illetően, annyit mégis, hogy a két rutinos csatár, Takács T., és Bacsa egyaránt kezdett. A dunántúliak keretében volt egy-két ismerős arc, hiszen a kezdőbe került Korbély idén januárban Diósgyőrből került Óvárra, de előtte kétszer is állt a KBSC alkalmazásában. Rajta kívül még a 33 éves, kispadon kezdő védő, Debreceni András fordult meg Borsodban, ő 2013 nyarától 2015 februárjáig a DVTK-ban focizott.

Távoli, és büntető

Nagy akarattal vetette bele magát a meccsbe a KBSC, ami inkább mezőnyfölényben mutatkozott meg, mintsem komoly helyzetekben. Igaz, ebben a vendégek sem mutattak sokat, érezhető volt, hogy kivárnak, hátha ekkor, vagy később adódik számukra lehetőség. A 41. percben Csatári lövése után a labda a kapufán csattant, a kipattanóra Bacsa érkezett, majd Takács juttatta a vendégkapuba a játékszert, azonban a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot. A gólnélküli döntetlen még mindkét csapatnak lehetőséget kínált arra, hogy a maga javára döntse el a csatát, természetesen a hazai szimpatizánsok azt várták, hogy előbb-utóbb sikerül előnyhöz jutni.

A második játékrészben is jobbára a két tizenhatos között gyűrte egymást a két együttes, miközben Heinrichnek kellett öklöznie Nagy J. szabadrúgása után, majd Szemere lövését hárította. Kurdics is beszállt a meccsbe, aztán hidegzuhanyként jött a mosonmagyaróváriak vezető találata: az 57. percben Illés D. szánta rá magát lövésre, mintegy 22-23 méterről, Megyeri II. ugyan beleért a labdába, viszont hárítani nem tudott, 0-1. A két szakvezetőnek lépnie kellett, Simon Lászlónak azért, hogy egyenlítsen, netán fordítson csapata, de kollégája is friss erőket vetett be. Az összecsapás mintegy negyed órával a vége előtt dőlt el, ekkor Ur kezére pattant a labda a saját 16-osán belül. A játékvezető büntetőt ítélt a látogatóknak, a labda mögé Végh állt, és a kapu jobb alsó sarkát választotta, 0-2. A kétgólos hátrány teljesen nyomasztólag hatott a KBSC-re, nem tudott újítani a még visszalévő 15 percben, így aztán a vendégek pacsizhattak mosolygósan egymással.

Úgy néz ki, hogy a beugró edző sem tudott segíteni, remélhetőleg a napokban kinevezendő új tréner ki tudja vezetni a Barcika szekerét a kátyúból. Mert a cél még mindig a bennmaradás kivívása, annak ellenére, hogy három, alsóházi ellenfél elleni 90 perc elúszott. MI

BOXBA

Jegyzőkönyv

KolorCity-Kazincbarcikai SC – Credobus Mosonmagyaróvár 0–2 (0–0)

Kazincbarcika, 350 néző. V.: Takács (Buzás, Tőkés).

KBSC: Megyeri II G. – Szemere, Ur, Lippai T., Süttő – Csatári (Heil, 78.), Nagy J. (Szabó B., 73.), Ádám F., Pálinkás (Kurdics, 53.) – Takács T. (Kállai, 73.), Bacsa (Puska P., 78.). Megbízott vezetőedző: Simon László.

Mosonmagyaróvár: Heinrich – Simita, Papp Sz., Deák I. (Debreceni, 71.), Horváth K. – Végh B., Gáncs (Artner, 60.), Illés D. (Vukasovic, 60.) – Korbély (Czingráber, 84.), Szalka, Mayer Á. (Nagy Z., 71.) Vezetőedző: Horváth Csaba.

Sárga lap: Nagy J. (38.), Ur (75.), ill. Illés (9.), Papp Sz. (50.), Korbély (77.).

Gólszerző: Illés D. (57.), Végh B. (76. – 11-esből).

Jók: senki, ill. az egész csapat

Simon László: – Mindenképpen nyerni szerettünk volna, ezért csalódott vagyok. Az első félidőben jól játszottunk, fölénybe kerültünk, mi irányítottunk, beszorítottuk ellenfelünket, de a gólszerzés nem jött össze. Jól eltalált lövés után hátrányba kerültünk, a második gól után pedig már nem volt miről beszélni...

Horváth Csaba: – Fontos és értékes három pontot szereztünk! Alaposan felkészültünk ellenfelünkből, szervezett játékkal rukkoltunk ki, sok párharcot megnyertünk, sikerült felszabadultan futballozni.