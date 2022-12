Az éremcsatákban a miskolci Hell Fight Club Küzdősport Egyesület – amely az országos szövetséggel közösen rendezte a négy napos viadalt – tagjai közül hárman is érdekeltek voltak. Mérlegük: egy arany- és két bronzérem. Mádi Tamás, a helyi klub vezetője jelentős erőforrásokat mozgatott meg annak érdekében, hogy az esemény méltó legyen az elődök nevéhez és a magyar ökölvívás hagyományaihoz. A Hell Fight Club tehetsége, Mezei Petra a tavalyi ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett a 48 kilósok mezőnyében és ezúttal már egy súlycsoporttal feljebb szerepel. A 19 esztendős miskolci versenyző mindent kiadott magából a döntőben a még tőle is fiatalabb Pap Kata ellen, aki néhány hete még a spanyolországi ifjúsági világbajnokságon szerepelt. Mezei bizonyította, hogy sokat fejlődött és technikailag, valamint taktikailag is jobbnak bizonyult az esti program első döntőjében és a vendéglátók első győzelmét hozta. Varga Beáta, a Hell másik 19 éves tehetsége a háromszoros kick-boksz világbajnok Busa Gabriella ellen nem tudta megoldani taktikai feladatát. Busa hosszabb kezeivel és folyamatos lábmunkával szerezte meg első magyar bajnoki címét.

– Parázs hangulatú finálékat láttunk és nagyon örülök annak, hogy telt ház követte a döntőket, mert ez kijárt az országos bajnokságnak – mondta Bertók Róbert szövetségi kapitány.