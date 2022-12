Mészáros László, a DVTK erőemelője az Egyesült Államokban zajló Mr. Olympia versenyen, erőemelésben, a rendezvény pénteki napján, mind a 140 kg-os súlycsoportban, mind abszolútban a legjobbnak bizonyult. Az 53 esztendős sportember harmadszor vett részt ezen a versenyen, és 2018, valamint 2019 után harmadszor is duplázott. A Las Vegasban megrendezett megméretésen ezúttal ugyan nem ért el világcsúcsot Mészáros László, aki a felkészülési időszakban betegséggel küszködött, de ennek ellenére magabiztos győzelmet aratott.

– Most a biztosra mentem, és taktikával választottam fogásokat – nyilatkozta Mészáros László, majd így folytatta: – 250 kiló volt az első fogás, ezzel megszereztem a súlycsoport első helyét, majd plusz 20 kilót tetettem fel a rúdra, és mivel ezt is teljesítettem, eldőlt, hogy az abszolútban is az enyém lesz az első hely. A harmadik gyakorlat a világcsúcs lett volna, 283 kilóval, de a vége megakadt, így ez most nem jött össze. Őszintén szólva, a betegség, az edzések kiesése miatt kisebb csoda lett volna, ha sikerül. A boldogság azonban így is megvan, amiért jöttem, az érmekért, azokat a nyakamba akasztották.