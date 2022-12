Az előző bajnokságot a 8. helyen zárta a Putnok FC alakulata a honi labdarúgás harmadik vonalában, a Keleti csoportban. Az észak-borsodi csapatnál 2022 nyarán azt a célt tűzték ki, hogy a következő (jelenleg zajló) szezonban végezzenek előrébb. A kék-feketék jól állnak a terv teljesítésében, ugyanis húsz kört követően a második pozíciót foglalják el (39 pont), az éllovas BVSC Zugló (52 pont) mögött.

– Ez a helyezés annak tudható be, hogy kezd beérni az a munka, amit másfél évvel ezelőtt kezdtünk el a játékosokkal – mondta Szala Ákos, a putnokiak vezetőedzője. – Nem igazoltunk a nyáron tíz-tizenkét új embert, az előző évhez képest a kezdőcsapatunk csupán két-három helyen változik a mérkőzéseken. Szóval egyértelműen a 18 hónapja tartó folyamatnak köszönhető az eddigi jó szereplésünk, nem annak, hogy hoztunk extra kvalitásokkal rendelkező futballistákat. Akik hozzánk kerültek másfél éve, azok a játékosok sokat fejlődtek, minden téren, örülök annak, hogy ezt ők is akarták, partnerek voltak, és jelenleg is partnerek.

Fontos az elemzés

A szakember azt is hozzátette, hogy az ellenfelek feltérképezésében is jelentősen előre léptek.

– A játékosok a hét elején kapnak többek között egy videós összeállítást a soron következő ellenfélről, megnézzük, mi a taktika, úgy csapat, mint egyéni szinten – közölte Szala Ákos. – Minél pontosabb képet akarunk kialakítani aktuális riválisunkról, és ennek megfelelően végezzük az adott heti munkát. A felvételeket egy cégtől kapjuk, amelyik ezzel foglalkozik, azonban mi vágjuk az anyagot, aprólékosan átnézzük, belemegyünk a részlétekbe is, hogy hol erős, illetve hol gyengébb az ellenfél. Ezt elkészítve tehát a játékosaink már olyan dolgokkal fognak találkozni a pályán, élesen a mérkőzésen, amire fel vannak készítve. Az esetek többségében az elemzés, a taktika bejön, ezért nagyon fontosnak tartom. Emellett mindekinek a rendelkezésére bocsátunk bizonyos formákat, animációban, ezeket kell végrehajtani a meccs folyamán. A futballisták nagy része ilyesfajta szisztémával még nem találkozott előző klubjában, újdonság a számukra, ám ez nem meglepő, mert a keret átlag életkora 21,5 év.

Az edző nyilatkozatában dicsérte labdarúgóinak hozzáállását, úgy véli, törekszenek arra, hogy maradéktalanul betartsák a stáb által kért dolgokat.

– Nagyon fontos, hogy minden egyes nap profi mentalitással érkezzenek úgy az edzésre, mint hét végén a mérkőzésre. Sokat ezen a területen nem kellett dolgozni, akinél igen, már az is alkalmazkodott mindehhez – jegyezte meg Szala Ákos.

Azon felvetésre, hogy meglepi-e a tabellán pillanatnyilag elfoglalt második hely, az alábbiakat válaszolta a PFC trénere.

– Nem lep meg, pontosan a korábban vázoltak miatt érzem reálisnak – válaszolta Szala Ákos. – Ami miatt van egy kis hiányérzetem az az, hogy lehetne nagyobb az előnyünk a jelenlegi 4 pontnál a harmadik Debreceni VSC tartalékhoz képest. Az első helyen álló BVSC NB II-es feltételek mellett dolgozik, más bajnokságot játszik. Viszont: sokat kell még dolgoznunk azért, hogy itt, a dobogón tudjunk maradni a bajnokság végéig. A cél ismert, az első hatba való bekerülés, de ezt sem adják ingyen, csak rá kell nézni a táblázatra, és kitűnik, hogy milyen sűrű a mezőny. Az elvárás tehát ez, a vágyunk a mostani pozíciónk megőrzése.

Két pontos átlagot

A putnokiak a 12 győzelmük mellett 3 alkalommal játszottak döntetent az ősszel, míg 5-ször pont nélkül hagyták el a játékteret.

– A vereségek közül leginkább a hazai, Jászberény elleni 0-1, és a Sényő elleni 1-2 fájó – ismerte be Szala Ákos. – Pedig szinte mindkét találkozón felborult a pálya a javunkra, ziccereket hibáztunk, kapufákat lőttünk, ám ezeken a napokon nem volt szerencsénk. Ugyanakkor voltak bravúros győzelmeink is, ide sorolom a Debreceni EAC 1-0-s legyőzését saját pályánkon, vagy a BKV Előre elleni 2-1-et, szintén Putnokon. A folytatásban is próbáljuk tartani a mérkőzés/2 pont átlagot, ez a tavalyi szezonhoz képest nagy fejlődést, mert akkor ugyanezen mutatónk 1,5-1,6 volt. Miután sok helyzetet hibáztunk, amelyek egy része mérkőzést eldöntő szituáció volt, a lehetőségek kihasználásának terén javulnunk kell. Amennyiben ebben jobbak lettünk volna, akkor most szorosabban a BVSC nyomában lennénk. Soknak tartom a kapott gólok számát, amit ha mélyebben elemzünk, akkor látszik, hogy az ellenfelek nem a ,,nulláig" játszottak a kapunk előtt, hanem nálunk történt figyelmetlenség, és ezekből tudott eredményes lenni aktuális riválisunk. Szóval úgy érzem, van mit csinálnunk, van min javítanunk. Öröm, hogy nagyon sok jó egyéni teljesítmény volt az ősszel, kimagaslónak ítélem Csiki Norbert, Buda Péter, Galacs Erik és Nemes Milán teljesítményét. De összességében a legtöbb játékosunkkal elégedett vagyok, és azon dolgozunk, hogy amely posztokon nem vagyunk elégedettek, oda minőségi játékost tudjunk igazolni a télen. Ez csupán egy-két pozíciót jelent.

Személyes ambíciók is

A második hely miatt megkérdeztük a feljutásról, mint lehetőségről is a szakvezetőt, valamint természetesen a téli munkáról.

– Ez egy komplex kérdés, egyrészt attól is függ, hogy majd a nyáron miként alakul a személyes pályafutásom – nyilatkozta Szala Ákos. – Amennyiben folytatom a klubnál, akkor azt szeretném, ha két és fél éven belül megnyernénk a bajnokságot, ha ehhez adottak lesznek a feltételek. A klubnál mindenki azon dolgozik, hogy a játékosok és a stáb nyugodtan végezhesse a munkáját, ezért bizakodó vagyok. Ahogy bármelyik kollégának, úgy nekem is vannak személyes ambícióim, jó lenne két-három szezonon belül osztályt lépni, az NB II-ben dolgozni. Ehhez továbbra is rengeteg befektetett munka és eredményesség kell. Bízom abban, hogy a másodosztályban dolgozó szakmai vezetők is egyre jobban számításba fogják venni a fiatal edzőket, akár a mi korosztályunkat. Mindent megteszünk azért, hogy így legyen. A felkészülést december 19-én kezdte a csapat, előre kiadott program alapján végzik a munkát a játékosok, ezt dokumentálni kell felém egy online felületen. A közös munka Putnokon január 4-én indul, addigra remélhetőleg végleges lesz a tavaszi keretünk. A felkészülési mérkőzésekről: január 14-én jön hozzánk a DVTK tartalék, 21-én megyünk az MTK II-höz, 25-én a Debreceni VSC II-höz, 28-án pedig Tarpára, végül február 5-én itthon találkozunk a Sényővel. Lesz, amelyik meccs 2x60 perces lesz, lesz, amelyik 2x90 perces.

Osztályozót játszanak

Amint az ismert, az NB II-ben történő létszámcsökkentés miatt a három NB III-as csoport bajnoka automatikusan nem jut fel az NB II-be, hanem sorsolás után majd osztályozót kell vívni a második vonal 16-17-18. helyezettjével. A három párharc (játéknapok: 2023. május 28., június 4.) három győztese lesz tagja a második vonalnak a 2023/24-es idényben.