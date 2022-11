A VIII. Therwoolin Zemplén Rallyval befejeződött a szakág idei bajnoksága. Abszolútban és számos kategóriában is az utolsó futamon dőltek el a vitás kérdések. A végső győztesek és a dobogósok mellett azok is elégedettek lehettek, akik teljesíteni tudták a rendkívül technikás, helyenként nagy tempójú aszfaltos gyorsasági szakaszokat. A Rally2 mezőnyében két ózdi tehetség is rajthoz állt a futamon, amit végül mindketten teljesíteni tudtak.

– Ez a Zemplén Rally a tanulási folyamatnak egy fontos része volt. Nehéz és kemény pályák vártak ránk, hatalmas élmény volt, hogy azokon a gyorsokon versenyezhettünk, amelyeken az élmezőny – fogalmazott a P12-es kategóriában érdekelt Kóródi Koppány. – Újhutánál eksztázisban mentünk, de nagyon tetszett a fonyi és mádi pálya is. A nap végére már fel kellett kapcsolni a lámpát, hiszen ránk sötétedett. Boldog vagyok, hogy sikerrel teljesítettük a versenyt, és hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk.

Riskó Dániel és Lászka Alex dominálni tudott a P13-as géposztályban. A Toyota Corollával a nap folyamán hatból négy szakaszon bizonyultak a leggyorsabbnak, végül több mint húsz másodperces előnnyel végeztek a kategória élén. Riskóék tehát kiváló teljesítménnyel, értékes sikerrel zárták a 2022-es esztendőt.

– Rendkívül boldog vagyok a győzelem miatt, kemény csata volt, az ellenfelek mellett egy kicsit magunkkal is meg kellett küzdeni – fogalmazott a szerencsi célban Riskó Dániel. – Jól kezdtünk, majd Újhutánál dinamikusan, ritmusosan haladtunk, a gyorsasági végén viszont becsúsztunk. A második körben viszont már tudtuk, hogy mire számíthatunk, így sokkal jobban teljesítettünk. Természetesen a vége számít, ez a kategóriagyőzelem is jó visszaigazolás az elmúlt időszakban elvégzett munkára.

Még két „buli”

A magyar ralibajnokság tehát befejeződött, idén még két „buliverseny” szerepel a programban. December elején Veszprémben rendezik a Mikulás Rallyt, a két ünnep között pedig hagyományosan a Szilveszter Rally zárja az esztendőt a Hungaroringen. A két futam azonban a magyar bajnokság értékelésébe már nem számít bele.