Elkelt az összes biléta az élvonalbeli női kosárlabda bajnoki döntő 3. meccsére, a kedden 18.00-kor a DVTK Arénában sorra kerülő DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr összecsapásra. Mindez azok után történt, hogy a diósgyőriek parádés játékkal, szombaton este 97-62-re győzték le idegenben a győri együttest, és ezzel az összesítésben 2-0-ra vezetnek az egyik fél harmadik sikeréig tartó fináléban.

Érdekesség, hogy az első meccsen Diósgyőrben, 75-62-es hazai győzelem született, vagyis az ezüstérem várományosa, szombaton este is éppen annyi pontig jutott, mint a szerdai első csatában.

A DVTK Hun-Therm második győzelme után 1 órával, szombaton este az utolsó jegyek is elfogytak a döntő 3. meccsére, így biztos, hogy telt ház, 3396 diósgyőri drukker előtt rendezik meg az összecsapást. Ugyanis a győri klub nem jelezte, hogy szurkolói érkeznének, így a diósgyőriek minden ülőhelyet értékesítettek (ha mégis jönne néhány zöld-fehér szurkoló, mint legutóbb, amikor 21-en érkeztek, a rendező klubnak van terve az elhelyezésükre).

Mindez azt jelenti, hogy a 2021. október 21-én átadott DVTK Arénában másodszor lesz telt ház kosárlabda mérkőzésen, azok után, hogy az idén március 6-án, a legrangosabb kontinentális sorozatban, az Euroligában a négy közé jutásról döntő összecsapáson, a Villeneuve d’Ascq LM elleni negyeddöntő 3. meccsén – amelyet a francia együttes 73-58-ra nyert meg – először adták el az összes bilétát.

És, ha már Euroliga: a DVTK Hun-Therm az esetleges keddi harmadik győzelmével nem csak az első bajnoki aranyérmét gyűjtheti be söpréssel, döntőbeli vereség nélkül, hanem ezzel együtt az Euroliga 2024/25-ös évadjában a csoportkör küzdelmeire is indulási jogot szerezne – története során először, ugyanis eddig két itteni szereplése előtt a selejtező sikeres megvívása után vehetett részt Európa legjobb 16 csapatának küzdelemsorozatában.

A várhatóan az aranyéremről döntő keddi meccsre, a telt ház miatt, mától legfeljebb a fekete piacon lehet jegyet szerezni.