Egy hét alatt harmadik meccsüket vívják meg a hét végén a labdarúgó NB II-ben szereplő csapatok, így a KolorCity Kazincbarcikai SC gárdája is. Az észak-borsodi együttes múlt vasárnap 1-1-et játszott a Péccsel, aztán viszont szerdán 2-0-s vereséget szenvedett a Szegedtől. Ezen meccset higgadtan értékelte Varga Attila vezetőedző, nem keresett kifogásokat, egyszerűen gratulált a győztes vendégcsapatnak, megjegyezve, hogy erősek. Mégis, hogy látta magukat? – megkérdeztük.

– Saját magunknak nehezítjük meg a dolgokat, mert nem tudjuk berúgni az ajtó ablak ziccereket, pedig minden meccsen, a szerdain is meg voltak a lehetőségeink – hangsúlyozta. – A félidő közvetlen lefújása előtti pillanatban bekapott gólt követően elveszítettük a türelmünket, ami után megkaptuk a második találatott, és túlságosan feszültek lettünk. Ennek nem kellene megtörténnie, mert egy olyan csapat vagyunk, amelynek világos a terve a mérkőzéseken, de a rutintalanságunk miatt ez még nem mindig működik. A játékosaim most is hihetetlen motivációval játszottak, soha nem adják fel, ami miatt egyszer meg kell fordulnia ennek a tendenciának. A Szeged egy nagyon jó csapat, jobbak voltak a kapu előtti döntő szituációkban. Nem szégyen elismerni, ha valaki jobb, szerdán ez történt.

Van fenn, és lenn

Van-e esetleg némi feszültség benned, a stábban, a klubvezetésben, hogy az alsó régióban vagytok a tabellán? – faggattuk a trénert.

– Az élsportban ahogyan az életben is egyszer lent, egyszer fent. Mi most rossz szériában vagyunk, ami az önbizalmaknak nem tesz jót, de megyünk és dolgozunk azon, hogy már a következő meccsen megforduljon a szerencsénk. Dolgoznak érte a srácok és emiatt is mondom ezt. Feszültség nincs, sőt inkább a bizalmat érezzük, hiszen tudtuk akkor is, amikor a tabella első feléhez tartoztunk, hogy lehet majd ez másképp is. A sikereket is a helyén kezeltük most ezt a sorozatot is reálisan viseljük.

A KBSC a bajnokság 17. fordulójában vasárnap 13 órától az egyik feljutásra aspiráló klubnál, a Gyirmót FC Győrnél vendégeskedik. Varga Attilát kérdeztük arról, hogy mire számít a kisalföldieknél, illetve, hogy miként lehetne idegenben bravúrt elérni.

– Keményen oda kell tennünk magunkat a meccs végéig. Jó jel, hogy a csapatom hozzáállása megfelelő volt az elmúlt meccseken, de a fejlődésre kell összpontosítanunk, sok dologban javulnunk kell – közölte a szakvezető.