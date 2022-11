A labdarúgó NB II 17. fordulójában vasárnap 15.00-kor kezdődik a DVTK vs. Nyíregyháza SFC bajnoki. A nagy érdeklődéssel várt keleti örökrangadó nem csak diósgyőri részről, hanem a nyíregyháziak oldaláról is kiemelt kategóriába tartozik. Ha valakinek, akkor a Nyíregyháza SFC jelenlegi vezetőedzőjének, Huszák Gézának ezt nem kell ecsetelni, mindkét oldalról ismeri ennek a meccsnek a lélektanát, hiszen a most 60 éves edző, játékosként mindkét csapatban megfordult, majd edzőként a DVTK-nál is dolgozott, több szakaszban, vezetőedzőként 7 NB I-es bajnokin ült a piros-fehérek kispadján. Huszák Géza a meccs előtti nyilatkozatában az ,,év mérkőzése”-ként jellemezte az összecsapást és azt sem titkolta, hogy számára pikáns ez az összecsapás, és azt is mondta ,,az ilyen meccsekért érdemes futballozni, és bármelyik osztályban játszik a Diósgyőr és a Nyíregyháza, ez mindig rangadó”.

Nem számít mi volt

– Már nem számít, mi volt az előző mérkőzéseken, csak az számít, hogy mi lesz vasárnap – jelentette ki Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. –Különleges meccs következik a szurkolók és a csapat számára is, mindent meg fogunk tenni, hogy legyőzzük a Nyíregyházát a keleti rangadón, mert szeretnénk a szurkolóknak egy győzelmet és ezzel együtt egy szép estét ajándékozni. Én arra törekszem, hogy a csapat minden mérkőzésre úgy tekintsen, mint egy rangadóra, ezért ugyanúgy készülünk, mint máskor, most is hideg fejjel és forró szívvel kell futballoznunk. Erős, magas játékosai vannak a nyírségieknek, nem a tetszetős játékra törekednek, inkább ütközős, harcos focit játszanak, inkább a védekezésre koncentrálnak, és felívelt labdákból, beadásokból építkeznek, valamint ebből igyekeznek veszélyes helyzeteket kialakítani. Tudjuk, hogy ők is komolyan készülnek a rangadóra, így biztos, hogy nehéz meccs lesz ez mind a két csapat számára. Most is vannak hiányzóink, Holdampf hosszabb időre kiesett, Könyves pedig folytatja a rehabilitációját. A többiek kezdenek visszatérni, szerdán kisebb húzódás miatt nem számíthattunk Gerára és Komanra, remélem, hogy vasárnap már pályára tudnak lépni.