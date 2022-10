Nagyon fontos verseny volt az Ózd Rally. Szerettük volna magunknak, a csapatunknak és a szponzorainknak is megmutatni, hogy tudunk megfontoltan, abszolút a biztonságot szem előtt tartva versenyezni – mondta Csomós Mixi. – Egyáltalán nem voltak győzelmi szándékaink, bár így utólag azért még nyolc tizeddel lehettünk volna gyorsabbak valahol, de ez most nem számít. Éppen ebben a pillanatban állok le az autóval a trélerről a műhelyünkben, nagyon jó érzés egy darabban hazahozni. Ennyivel tartoztunk Atival a csapatnak, a szerelőinknek, a csapatvezetőnknek, mindenkinek, aki hatalmas munkát tett az idei versenyzésünkbe. Érdekes volt az Eb-futamok után itthon indulni, most szembesültem vele, hogy mennyi tapasztalatot szereztünk az elmúlt pár hónapban és hogy mennyivel könnyebben tudtunk versenyezni. Nagyon jó volt újra magyar szurkolók előtt menni. Emlékszem még, amikor mi mentünk Bútor Robihoz vagy Szabó Gergőhöz családostul, hogy találkozhassunk velük, most meg hozzánk jönnek teljes családok. Rengetegen szurkolnak nekünk. Nagyon hálásak vagyunk érte.