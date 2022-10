Az országos szövetség napokban megszületett döntése alapján októbertől Barnóczki László (a képen), egykori élvonalbeli játékos tölti be az elnöki tisztséget, míg a versenyigazgató Láda István, volt NB I-es játékvezető – aki zsűritagként is rendszeresen dolgozik a különböző szintű bajnoki találkozókon – lett. Az irodavezetői funkciót továbbra is Csernai Andrea látja el.