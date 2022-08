A labdarúgó NB II. 3. fordulójában vasárnap 17.30-kor a Tiszakécskei LC vendége lesz a Diósgyőri VTK csapata.

Soha ilyen gyengén

Mint arról már beszámoltunk, a Nemzeti Bajnokságok bevezetése óta, vagyis 1937-től, amikor a DVTK labdarúgócsapata nem az első osztályban szerepelt, NB-s évadot még soha nem kezdett ilyen gyengén, két vereséggel a piros-fehér gárda. A diósgyőri labdarúgócsapat a BFC Siófoktól idegenben 1–0-ra, a Soroksár SC-től hazai pályán 2–1-re kapott ki, és ezek miatt a 20 csapatos mezőny 18., kieső helyén áll.

Biztosan nem emiatt, de a DVTK-nál valaki úgy döntött, hogy a jövőben a vezetőedző nem válaszol az Észak kérdéseire a mérkőzések előtt, így hiába fogalmaztuk meg ezeket, csak egy rövid összegzést kaptunk írásban. Ez arról szól, hogy Dragan Vukmir úgy véli: erős ellenféllel szemben lépnek pályára, mert a Tiszakécske már tavasszal is jól szerepelt, és nyáron jól erősített. A DVTK vezetőedzője szerint muszáj megszerezniük a három pontot, és ennek érdekében igyekezett megnyugtatni a játékosokat, és közölte velük, hogy továbbra is bízik bennük, és képesnek tartja őket arra, hogy elérjék a célt. Dragan Vukmir azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy gyakorolták a kapu előtti szituációkat, és a védekezés stabilitásának növelésére is nagy hangsúlyt fektettek, mert sok gólt kaptak az eddigi meccseken. A DVTK ­vezetőedzője azt is közölte, hogy Oláh Bálint sarka begyulladt, emiatt nem edzett, Könyves pedig a vádlijában részleges izomszakadást szenvedett, ezért ő sem játszhat.

Úgy tudjuk, hogy utóbbi labdarúgó több hetet kénytelen kihagyni, és talán a megyei rangadón, az augusztus utolsó vasárnapján sorra kerülő KC Kazincbarcika SC elleni, hazai bajnokin lesz bevethető.

Nem tarthat örökké

Támadóban azonban nincs hiány, hiszen az élvonal korábbi gólkirálya, Eppel, az NB II. tavalyi évadjának legeredményesebb játékosa, Lukács D. bevethető, az új fiú, Szőke góllal mutatkozott be a hétvégén, és a fiatal, diósgyőri nevelésű Jurek is jó formát mutatott az elmúlt hetekben. Igaz, ez a csatár­bőség az eredményeken nem látszott, a pontnélküliség okai részben azok, hogy az első meccsen a védelemben nagy hibák fordultak elő, a második meccsen pedig inkább a középpályás védekező játékban. De ez nem tarthat örökké, és nem esélytelen, hogy a DVTK ezen a héten megkezdi a pontgyűjtést.

Annak ellenére, hogy az a furcsaság jellemzi a Tiszakécskei LC elleni párharcot, hogy meglepő módon több minden szól a hazai együttes mellett. Az otthoni környezet, az, hogy jobban kezdték a bajnokságot, hogy tavaszi erős önmagukhoz képest a nyáron tovább erősödtek (az év elején az utolsó helyről indulva a 12 forduló alatt a 10. helyre kapaszkodtak fel, 8 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel – amelynek a végpontja a 32. fordulóban a DVTK vendégeként elért 0–0-s döntetlen volt), hogy Antal B. és Horváth Z. személyében két olyan játékosuk is van, akik volt diósgyőri labdarúgóként extra motivációkkal léphetnek pályára, illetve hogy egy nagyon erős támogatót tudhatnak maguk mögött, egy olyan sikeres üzletembert, akinek ugyan van egy „kis” köze a diósgyőri futballhoz is, de jellemzően a kécskei csapat mérkőzéseit látogatja.

Győzelmet várnak

Dragan Vukmir a DVTK kispadján éppen a Tiszakécskei LC ellen ült először, és a döntetlen akkor sem volt jó eredmény, ahogy most sem lenne az, és hiába szólnak az esélyek a hazai csapat mellett, a Diósgyőrtől, mint feljutásra áhítozó csapattól, győzelmet vár kárpótlásként a szurkolótábora.

(A borítóképen:Tiszakécskén javítani akarnak a piros-fehérek | Fotó: ÉM-archívum)