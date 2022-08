Tavaly két tréner (Siska János, Szendrey Zsombor) is vezette a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK NB I/B-s férfi kosárlabdacsapatát, amely az eredményei, a helyezése miatt búcsút intett a Zöld csoportnak, a harmadik vonalnak. Mivel azonban több klub sem vállalta az indulást a 2022/2023-as évadot illetően, így a Tisza-parti alakulat benn maradt az osztályban, és a klubnál hozzákezdtek az új csapat felépítéséhez. Ennek része volt az is, hogy vezetőedzőt találjanak, a választás arra a Lekli Józsefre esett, aki profi pályafutásának befejezése után, 2016-ban kezdett el edzősködni.

A Vasas Akadémia A csoportos felnőttcsapatának lett a másodedzője, illetve az U20 vezetőedzője, aztán még egy évet eltöltött az angyalföldi gárdánál (akkor már az NB I/B-ben). Ezt követően – családi okok miatt – hazaköltözött Nyíregyházára, és itt az akkori Blue Sharks mellett lett másodedző. Emellett vállalta az U16 vezetőedzői feladatait is, illetve az akadémia utánpótlás-koordinátori szerepkörét is ellátta. A következő idényben már csak az U18 vezetőedzője volt, és továbbra is felügyelte az utánpótlást a szabolcsi megyeszékhelyen. Szezon közben keresték meg Debrecenből, ahol egészen a legutóbbi évad végéig volt másodedző a DEAC-nál, a felnőttegyüttesnél.

Orliczki visszatért

A Phoenix játékoskeretében jelentős változások történtek a holtidényben, ugyanis csak Kovács Zoltán, Molnár Bence, Taskó István és Bán Tibor maradt a felnőttek közül, hozzájuk hozták fel a helyi utánpótlásból Besenyei Bálintot, Tanyi Áront, valamint Czimer Adriánt.

Szeretném átadni a tanultakat, látni azt, hogy az elképzeléseim hogyan működnek - Lekli József

Érkezett Viktor Kelechi a Békéstől, centerposztra, Gál Bencét Veszprémből szerezték meg, ő szintén négyes pozícióban fog játszani. Hármas-négyes pozícióra igazolták le Lakatos Pétert, aki a BKG-ből érkezett. Egyes posztra jött Steve Rosemond, aki megfordult már az Óbudai Kaszásoknál, a Salgótarjánban és az Újpestben. Rajtuk kívül Orliczki Bence tért vissza a Miskolci EAFC-tól. Még egy új fiatal mezőnyjátékos kosaras érkezhet Tiszaújvárosba, ám ez az ügy egyelőre nyitott.

Pozitív évadnyitót

– Augusztus 1-jétől vagyok a Phoenixnél, de a csapat összerakása már júliusban elkezdődött, míg az érdemi munka augusztus 15-én indult – mondta lapunknak Lekli József. – Túl vagyunk egy edzőmeccsen, szombaton játszottuk, kéthetes munka után. Jól sikerült, igaz, sok hiba előjött, ám úgy érzem, jó úton járunk, ezeket a dolgokat kell javítgatni. Bőven van mit dolgozni a taktikai repertoárban is, a feladat az, hogy az első bajnoki meccsre készen legyünk, alkalmasak legyünk arra, hogy sikerrel mutatkozzunk be. Merthogy – ahogyan hallottam – az évadnyitók korábban nem igazán voltak pozitívak, de ha így indulnánk, akkor abból tudnánk építkezni. Az elképzelés az, hogy egy hajtós csapatunk legyen, amelyik egységes együttesként, egymásért játszik. Van egy megfelelő alapvédekezés, és gyors indítások után támadásbefejezések, ilyen kosárlabdát szeretnénk. Olyan együttest akarok látni a pályán, amelyért újra visszajön a közönség a nézőtérre, amelyért kijárnak a szurkolók a csarnokba, és biztatják a srácokat. Látják azt a játékosokon, hogy beleraknak mindent, élvezet meccsre jönni.

Átadni a tanultakat

Az 1987-es születésű szakvezetőtől azt is megkérdeztük, hogy milyen perspektívát lát a Phoenixnél, annak ismeretében, hogy azért eddigi pályafutása során megfordult pár olyan helyen, ahol magasabban jegyzik a kosárlabdát, mint Tiszaújvárosban.

– Voltam már utánpótlás­edző, illetve irányítottam U20-as gárdát, továbbá dolgoztam felnőtt másodedzőként, de vezetőedzőként még nem – jelentette ki Lekli József. – Ez az első ilyen vállalásom, s bevallom, szeretném átadni a tanultakat, a tapasztaltakat, látni azt, hogy az elképzeléseim hogyan működnek. Természetesen az is egy szempont volt a döntésemben, hogy Nyíregyházán élek a családdal, ami elég közel van Tiszaújvároshoz, nem indokolt elköltözni. Egy nagyon jó koncepciót vázolt fel a Phoenix két vezetője, Gerőcs Roland és Brunyánszky István, a folyamatos fejlődést, előrelépést, hogy majd próbáljunk meg feljutni a Piros csoportba. De ehhez az kell, hogy a szükséges munkát mindig végezzük el.

A bajnokság szeptember 23-án, pénteken kezdődik, és a Tisza-partiak ellenfele a Budafok lesz hazai környezetben.

Erős bázist

A nyár közepe óta ismét a klubnál dolgozik a Phoenix KK korábbi játékosa és vezetőedzője, Brunyánszky István, szakmai igazgató minőségben. Magyar Lászlóval – aki ezen a poszton a helyettese – az a feladatuk, hogy az utánpótlástól kezdve a felnőttcsapatig egy erős bázist alakítsanak ki. Az edzésmunkát szeretnék mérhetővé tenni, és ellenőrizni minden szinten, sportakadémiai mintára. Egy év után szeretnék látni, érezni a változást, de egy ötéves ciklust tűztek ki maguk elé, amikor azt mondhatják majd, hogy egy jelenlegi U11-es játékos akkorra a kispad közelébe kerülhet a nagy csapatnál.

