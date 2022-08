Builder Edzőtermek Csatája néven zajlik fekvenyomó országos verseny, a sokszoros világ- és Európa-bajnok, miskolci Mészáros László szervezésében, versenybírósága alatt. Az idén indult sorozatban húsz edzőterem vesz részt, de az már most látszik, hogy a megméretés népszerűsége miatt jövőre bővíteni kell a létszámot.

– Ez a mostani miskolci edzőtermi csata ebben a városban a második volt, összességében pedig a tizenharmadik – nyilatkozta lapunknak Mészáros László. – A pandémia idején jött az ötlet, amikor utazni is korlátozottan lehetett, versenyeket rendezni pedig egyáltalán nem volt mód. Az ötlet alapja az, hogy ne a sportolók utazzanak, hanem a versenybíró egy adott edzőterembe, ahol nemcsak a profik, de bárki más is próbára teheti magát. Az első évben, vagyis az idén húsz edzőterem nevezését, jelentkezését fogadtuk el, van közöttük kaposvári, pécsi, bajai és budapesti terem is. Minden helyen olyanok mutathatják be a gyakorlatukat, akiknek az adott edzőterembe bérletük van. Mindenütt maximum harminc induló lehet, és közülük a legjobb öt eredményét vesszük figyelembe egy edzőterem pontozásakor. Az indulók súlyuk és a kinyomott teljesítményük alapján pontszámot kapnak, és mint mondtam, az öt legjobb teljesítménye számít. Mint egy versenyen, itt is mérlegeléssel kezdünk, és utána jöhetnek a gyakorlatok.

Döntő

Mészáros Lászlótól azt is megtudtuk, hogy az edzőtermek csatájában, a húsz résztvevőt az elért pontok alapján rangsorolják, majd az öt legjobbat meghívják a novemberi döntőbe.

– A fináléban mind az öt edzőteremből négy-négy induló vehet részt, de azt nem fogjuk közzétenni, hogy melyikük hanyadik helyen végzett a rangsorban, hogy ne lehessen előzetes esélyekről beszélni – mondta Mészáros László, aki arra a kérdésre, hogy ez a kezdeményezés egyfajta tehetségkutatónak is felfogható-e, így felelt: – Ez egy olyan megméretés, amelyben bárki részt vehet. Minden edzőteremben voltak olyanok, akik járnak versenyekre, és olyanok is, akik nem. Az amatőrök között találkoztunk néhány olyan sportemberrel, akinek javasoltuk, hogy a jövőben próbálja ki magát versenyen is, de ezek mellett sok egyéb érdekes élménnyel gazdagodtunk. Volt olyan induló, aki megkérdezte, hogy a rúd is beleszámít-e a kinyomott súlyba, és volt olyan terem is, ahol egy olimpikon súlyemelő próbálta ki magát fekvenyomásban. De voltunk olyan edzőteremben is, ahol túl komolyan vették ezt a megméretést, és légiósokkal próbáltak erősíteni, magyarán olyanokkal, akik nem járnak hozzájuk, csak a felmérő idejére küldték volna őket csatasorba. Természetesen ezek a próbálkozások visszaverésre kerültek, kizártuk ezeket az indulókat.