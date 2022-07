A bajnoki cím és a dobogós helyezések szempontjából egyáltalán nem mindegy, milyen eredménnyel zárul a 28. Székesfehérvár – Veszprém Rally. A hazai bajnokság ötödik – egyetlen murvás – futamán ugyanis másfélszer annyi pontot lehet gyűjteni, mint egyébként. Éppen ezért az élmezőny minden tagja fokozottan készül a kétnapos megmérettetésre. A Mercarius Rally1 Bajnokságban élen álló Vincze Ferenc, Németh Gergely kettős optimista a hétvégi száguldás előtt, bár ezeken a gyorsaságikon kevés tapasztalattal rendelkeznek.

Rég volt

– Két éve nem versenyeztem murván – szögezte le előre az éves pontversenyben élen álló Vincze Ferenc. – A tavalyi évet ugye kihagytam, előtte a Mikulás Rallyn autóztunk ezeken a pályákon. Akkor a harmadikként zártam, ami engem is meglepett, mert elég sok műszaki hibával bajlódtunk, és a murva addig egyáltalán nem volt a szívem csücske. Az akkor elért eredmény azonban tetszett, így megszűntek az előítéleteim. Bízom benne, hogy most is meg tudjuk célozni a dobogót, bár kevesebb lesz rá az esélyünk, mint aszfalton. A hét közepén azonban volt egy tréningünk, ahol az autó nagyon jól működött. Remekül eltaláltuk a beállításokat, így már csak rajtam és Gergőn múlik, hogy miként sikerül az előttünk álló hétvége.

Éles harcban

Hét-nyolc évvel ezelőtt versenyzett ezeken a pályákon először a 2019-es magyar bajnok. Vincze Ferenc akkor azt tapasztalta, hogy rossz, defektveszélyes utakon kell közlekedni. Azóta viszont rengeteget változott a helyzet, ezért a 28. Székesfehérvár – Veszprém Rallyn bizonyos helyeken bátran kell nekivágni a szakaszoknak, ám vannak olyan részek is, ahol be kell osztani az R5-ös Skoda Fabiat.

– Aszfalton lehet jobban íveken autózni, itt viszont sokkal jobban nyomni kell a gázpedált. Át kell menni mindenen, aztán majd a célban meglátjuk ennek az eredményét – folytatta Vincze Ferenc. – Valóban keveset mentem murván, ezért nem tudom, hogy mi lenne az abszolút ideális stílus. Ettől függetlenül biztos, hogy folyamatosan fejlődni tudunk, abban pedig talán joggal bízunk, hogy éles harcban lehetünk a teljes élmezőnnyel.

A 28. Székesfehérvár – Veszprém Rallny azonban az a legfontosabb, hogy a páros célba érjen, találkozzon a többiekkel a Veszprém Arénánál. A futam ugyanis másfélszeres szorzójú, ezért egy jó szerepléssel sokat lehet előre lépni, ha viszont idő előtt búcsúzik valaki, az nagy hátrányba kerülhet.

– Az elején megpróbálunk bekezdeni, aztán majd meglátjuk, hogy ez hova elég – utalt a hétvégi taktikára Vincze Ferenc. - Ennek függvényében fogjuk eldönteni, hogy a verseny további részében milyen taktikát választunk. Az tehát majd a helyszínen derül ki, hogy mit fogunk csinálni. A nagy hőségben fontos kérdés lesz a gumiválasztás is, egyelőre ebből a szempontból is tanácstalanok vagyunk, mert nincs túl sok tapasztalatunk. Majd húzunk egy lapot, aztán meglátjuk, hogy jó lesz, vagy sem.