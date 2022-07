Felkészülten várja a 28. Székesfehérvár-Veszprém Rally szombati rajtját Turán Frigyes és Farnadi Ágnes, akik a korábbiaknak megfelelően ezúttal is a Volkswagen Polo GTI R5-tel állnak rajthoz a Balaton felvidéken. A raliidény egyetlen murvás versenyének központja a Veszprém Aréna lesz, a versenyzőknek a két nap alatt összesen tíz gyorsasági szakaszt és egy SuperSpecialt kell teljesíteniük.

Jó tempóban

- Nagyon szeretjük a murvás futamokat, izgatottan várjuk a csütörtöki pályabejárást és a hétvégi kétnapos versenyt – tekintett előre Turán Frigyes. - Az elmúlt években mindig jó tempót tudtunk autózni ezeken a pályákon, tavaly a dobogó második fokára állhattunk fel Veszprémben. Remélem, ezt a teljesítményt az idei évben is sikerül megőriznünk, vagy még fokozni is tudjuk. Túl vagyunk egy jó teszten, ahol új beállításokat is kipróbáltunk, optimistán várjuk a rajtot. A verseny előtti hivatalos teszten már nem indulunk, úgy érezzük, elég kilométer van a hátunk mögött, már csak az autó utolsó felkészítési fázisa zajlik. Sajnáljuk, hogy a következő versenyünk, a Vértes Rally idén elmarad, így még inkább arra törekszünk, hogy a hosszabb szünet előtt itt kiautózzuk magunkból a maximumot.

Hazai környezet

Farnadi Ágnes számára egy plusz pozitív töltet is jelentkezik a bajnokság egyetlen murvás viadalával kapcsolatban, hiszen gyakorlatilag haza érkezik az előttünk álló napokban.

- Mondhatni, hogy számomra ez egy hazai verseny lesz, ugyanis ajkai születésű vagyok, Veszprém megyébe tulajdonképpen hazajárok, ami mindenképp egy plusz motiváció lesz nekem – tette hozzá Turán Frigyes navigátora.

Némi változás

A gyorsasági szakaszokat hosszú évek óta koptatja a hazai első osztály mezőnye, de a korábbiakhoz képest ezúttal is némi változtatás a programban.

- A pályákat elég jól ismerjük, de kisebb-nagyobb módosítások mindig előfordulnak. Én örülnék is, ha kicsit változatosabbak lennének a nyomvonalak, ugyanis az mindig izgalmasabbá tud tenni egy versenyt – folytatta Turán Frigyes. – Remélem, hogy a friss beállításainkkal idén Kislődön is gyorsabban tudunk menni, és az időjárás is kedvezőbb lesz számunkra. Tavaly megviccelt minket az éjszakai eső, nehezen találtuk azokat a gumibeállításokat, amelyek minden felületre megfelelőek. Idén ugyan nagyon meleg ígérkezik, de egy sokkal stabilabb, kiszámíthatóbb képet fest az időjárás, ami előnyösebb. A csapat, az autó és mi is készen állunk, várjuk a szombat déli rajtot.

A 28. Székesfehérvár – Veszprém Rally programja

Július 23. (szombat)

11:30, Szerviz – Veszprém Aréna

12:06, GY1 – Nagylőtér/1

12:49, GY2 – Várpalota/1

13:34, Szerviz – Veszprém Aréna

14:45, GY3 – Nagylőtér/2

15:28, GY4 – Várpalota/2

17:13, SSS – Super Special

Július 24. (vasárnap)

09:06, GY5 – Hegyesd/1

10:09, GY6 – Kislőd/1

10:40, GY7 – Kislőtér/1

11:28, Szerviz – Veszprém Aréna

13:31, GY8 – Hegyesd/2

14:34, GY9 – Kislőd/2

15:05, GY10 – Kislőtér/2 (Power Stage)

15:50, Céldobogó, Veszprém Aréna

A Mercarius Rally1 Bajnokság állása

1. Vincze Ferenc, Németh Gergely (Skoda Fabia R5) 121 pont

2. Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt (Skoda Fabia Rally2 EVO) 118 pont

3. Ostberg Mads, Barth Patrik (Citroen C3 Rally2) 114,4 pont

4. Turán Frigyes, Farnadi Ágnes (Volkswagen Polo R5) 73,6

5. Német Gábor, Adorján Szabolcs (Skoda Fabia R5 EVO) 72 pont

6. Tóth Tibor, Szabó József (Skoda Fabia R5) 57,2 pont

(A borítóképen: Turán Frigyes ezúttal is látványos autózást ígér | Fotó: Gajár Gyula)