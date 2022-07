Gercsák Szabina egy meccset nyert.

Budapesten zajlik a cselgáncsozók Grand Slam Hungary versenye.

Pupp Réka megnyerte az 52 kilogrammosok küzdelmét a Papp László Sportarénában zajló viadal első napján. Pupp első kiemeltként kihagyhatta az első fordulót, de a másodikban mindjárt egy nagyon nehéz összecsapás várt rá. A japán származású kanadai Kelly Deguchi kontinensbajnoki bronzérmes, akárcsak Réka, ráadásul a neve tiszteletet parancsol, hiszen nővére, Christa az 57 kilósok korábbi világbajnoka a legerősebb judósok közé tartozik a világon. Kelly Deguchi kellemetlen judója azonban nem állította megoldhatatlan feladat elé Braun Ákos tanítványát, nagy küzdelemben egy vazarival Pupp Rékáé lett a győzelem, s ezzel együtt a továbbjutás. Következhetett a kínai Liu Ben, aki csak két percig tudta feltartóztatni, de nem tudta lefékezni a paksi lányt, magyar ippon lett a vége.

Remekelt

Az elődöntőben törleszteni kellett, hiszen a szófiai Európa-bajnokságon Réka korai búcsúját a németek U23-as Eb-ezüstérmese, Mascha Ballhaus „okozta”, ezt a számlát pedig illett kiegyenlíteni. Pupp Réka magabiztos judóval, földharcban, végül fojtással vett elégtételt Szófiáért, s ezzel bejutott a budapesti Grand Slam döntőjébe! Következhetett a várva várt döntő, amelyben Pupp Réka ellenfele az olaszok nagy reménysége, a mindössze tizenhét esztendős, de már junior világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes judósa, Giulia Carna volt az ellenfél, aki a nap során már bizonyította, hogy nem véletlenül dörömböl a felnőttek ajtaján, az első körben például az olimpiai bronzérmes brit Giles skalpját gyűjtötte be.

Rékát azonban ezen a napon nem lehetett megtréfálni, tökéletes összpontosítással kezdte a döntőt, már a tizedik másodpercben földre vitte ellenfelét egy vazariért, s a folytatásban is kézben tartotta a meccset, s a második perc végén ki is hirdették a győzelmét. Megszerezte pályafutásának harmadik Grand Slam-aranyérmét, a budapesti Grand Slam történetének első magyar aranyát. Réka egyébként ezzel a magyar Grand Slam-történelem legeredményesebb judósa lett, a mieink közül korábban senki sem tudott három alkalommal is nyerni ebben a sorozatban!

– Eddig nem tudtam ilyen rangos hazai versenyen érmet szerezni, nagyon örülök, hogy végre sikerült, annak még jobban, hogy arany lett és a szüleim is élőben láthatták. Az első meccsem elején még volt bennem egy kis görcs, de azt hamar el tudtam engedni, és aztán egyre jobban ment, az pedig csak hab a tortán, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozatban is így be tudtam kezdeni – nyilatkozta Pupp Réka, aki a Himnusz hangjai közben nehezen tudta elfojtani örömkönnyeit.

Nem sikerült

A nap többi magyar indulójának sajnos ezúttal nem sikerült letennie a névjegyét a rendkívül erős mezőnyben, a mieink közül Feczkó Csanád (60 kg, Rákosvidéke Hajtós DSE) és Kovács Kitti (57 kg, BHSE) kezdett győzelemmel, előbbit az éremcsatáig eljutó mongol Enkhtaivan, Kovács Kittit pedig a súlycsoport világbajnoki címvédője, a kanadai Klimkait állította meg a következő körben.

Gercsák és Czerlau a tatamin

A Grand Slam Hungary második versenynapján tizenhárom versenyzőnk sikeréért szoríthattunk. Külön érdekessége a napi programnak az ünnepélyes megnyitó, amelyen a kormány támogatásával – a Nemzetközi Judo Szövetség és a Magyar Judo Szövetség szervezésében – hazánkban befogadott ukrán judokák is tatamira lépnek egy közös edzés erejéig Európa-bajnok klasszisunk, Hadfi Dániel és a portugálok korábbi junior Európa-bajnoknője, Leandra Freitas vezetésével.

A nők 70 kilós súlycsoportjában Gercsák Szabina (DVTK) wazarival verte a venezuelai Rodrigezt és bejutott a legjobb 16 közé, ahol ugyancsak wazarival veszített az izraeli Goshennel szemben és végül a 9. helyen zárt. Czerlau Jennifer (Miskolci VSC) az első körben kikapott a dán Olsentől is kiesett.

Az első nap eredményei

Férfiak

60 kg (34 induló)

1. Jorre Verstraeten (belga)

2. Lukumi Cskvimiani (grúz)

3. Temur Nozadez (grúz)

3. Romain Valadier Picard (francia)

5. Ariunboki Enkhtaivan (mongol)

5. Baurzan Narbajev (kazah)

7. Sumiyabazar Enkhtaivan (mongol)

7. Angelo Pantano (olasz)

66 kg (33 induló)

1. Abe Hifumi (japán)

2. Rahimdzson Szubonov (üzbég)

3. Tal Flicker (izraeli)

3. Kherlen Ganbold (mongol)

5. Ramazan Kodzakov (bahreini)

5. Walide Khyar (francia)

7. Vaza Margvelasvili (grúz)

7. Adrian Neto (spanyol)

Nők

48 kg (24 induló)

1. Tonaki Funa (japán)

2. Julia Figueroa (spanyol)

3. Basankhuu Bavuldorj (mongol)

3. Mireia Lapuerta Comas (spanyol)

5. Narantsetseg Ganbaatar (ongol)

5. Guo Csün-jing (kínai)

7. Katharina Menz (német)

7. Shira Rishony (izraeli)

52 kg (22 induló)

1. Pupp Réka (Atomerőmű SE)

2. Giulia Carna (olasz)

3. Angelica Delgado (amerikai)

3. Gefen Primo (izraeli)

5. Mascha Ballhaus (német)

5. Katalyn Jarrell (amerikai)

7. Liu Ben (kínai)

7. Amber Ryheul (belga)

57 kg (26 induló)

1. Funakubo Haruka (japán)

2. Rafaela Silva (brazil)

3. Timna Nelson-Levy (izraeli)

3. Jessica Klimkait (kanadai)

5. Telma Monteiro (portugál)

5. Arnaes Odelin Garcia (kubai)

7. Mina Libeer (belga)

7. Lele Nairne (brit)

A magyarok eredményei

Férfiak

60 kg, 1. forduló: Feczkó Csanád–Danny Porte Valdiviezo (kubai) intéssel 10–0; Farkas Bence–David Skartel (szlovén) 7–0; Naji Dávid és Andrási Márton erőnyerő. 2. forduló: Feczkó Csanád–Sumiyabazar Enkhtaivan (mongol) aranyponttal 0–10; Farkas Bence–Alexandru Tirsina (moldovai) 0–10; Naji Dávid–Magzan Samsadin (kazah) 0–10; Andrási Márton–David Pulkrabek (cseh) 0–7

66 KG. 1. forduló: Gombás Bálint, Máthé Bence és Vida András erőnyerő. 2. forduló: Gombás Bálint–Ari Berliner (amerikai) 0–10; Máthé Bence–Mattia Miceli (olasz) 0–10; Vida András–Adrian Nieto (spanyol) 0–10

Nők

48 kg. 1. forduló: Beringer Fatime–Keisy Perafan (argentin) aranyponttal, intéssel 0–10

52 kg. 1. forduló: Gyertyás Róza–Liu Li-ping (kínai) 0–10; Pupp Réka és Keller Rebeka erőnyerő. 2. forduló: Pupp Réka–Kelly Deguchi (kanadai) 7–0; Keller Rebeka–Angelica Delgado (amerikai) 0–7. Negyeddöntő: Pupp Réka–Liu Ben (kínai) 10–0. Elődöntő: Pupp Réka–Mascha Ballhaus (német) 10–0. Döntő: Pupp Réka–Giulia Carna (olasz) 10–0

57 kg. 1. forduló: Kovács Kitti–Maria Ercano (guami) 10–0. 2. forduló: Kovács Kitti–Jessica Klimkait (kanadai) 0–7

Ünnepség

Egy kedves ünnepségre került sor az első nap délutáni programja kezdetén: a sportágért végzett áldozatos tevékenységének elismeréséért az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Csernoviczki Éva a hatodik danfokozatról szóló diplomát vehette át Flóri Miklóstól, az Országos Dankollégium korábbi elnökétől. A Tokióban olimpiai ötödik helyezett Pupp Réka is diplomát vehetett át, kiemelkedő eredményét a harmadik danfokozattal ismerték el.