A jövő héten pénteken tartják a 2022/23-as európai női kosárlabda kupák sorsolását, amelyben a DVTK-HT csapata is érintett. A piros-fehérek a legrangosabb sorozatban, az Euroligában kezdhetik az évadot, a selejtezőkörben. Ha itt sikerrel járnak, akkor történelmük során először lehetnek részesei a csoportkörnek, a 16 csapatos mezőnynek. Ha viszont az EL-selejtezőn ezúttal is elbuknak, és harmadszor sem tudják venni ezt az akadályt, akkor a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupa csoportkörében játszanak majd.

Az EL ,,alapcsapatai”

A női kosárlabda Euroliga idei kiírása alapján a csoportkörben ezúttal is 16 együttes szerepel majd, két nyolcas csoportban. Ebben a mezőnyben még 3 kiadó hely van, ugyanis a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség döntése értelmében, az országok ranglistájára tekintettel 13 hely gazdára talált. A kiírás értelmében a ranglista első 10 helyén álló ország bajnoka alapból tagja lehet az EL-csoportkörnek. Mivel azonban Oroszország, Fehéroroszország csapatai, az országuk szövetségnek felfüggesztése miatt nem vehetnek részt a kupaküzdelmekben, Ukrajna pedig az országukat sújtó háborús helyzet miatt nem tud csapatokat indítani, így őket nem lehet, nem kell figyelembe venni az országok ranglistáján. Ebben az összesítésben az oroszok a 2. helyen állnak, és ,,kiesésükkel” a 11. helyezett Svájc bajnoka is részese lehetett volna a csoportkörnek, ám végül az ottani első helyezett nem nevezett a sorozatra. Az oroszok kiesésével, az országok ranglistáján a 3. helyen álló franciák nyertek egy helyet a csoportkörbe, ugyanis az éllovas törökök után ők következnek másodikként, a 3. helyen állva. És mivel a két legeredményesebb nemzet alapból nem egy, hanem két csapatot is nevezhet a csoportkörbe, így ez most gallok számára jelentett pluszt. A franciák mögött a spanyolok következnek a sorban, és az EL kiírás és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség döntése alapján ők is két csapatot küldhetnek selejtező nélkül a csoportkörbe.

Az Euroliga csoportkörében a sorozat előző évi győztesének alapból helye van a legjobb 16 között, vagyis a magyar Sopron Basketnek, de mivel a hazai bajnokságot is megnyerte az együttes, így tulajdonképpen két jogon is lehetőséget szerzett arra, hogy ott legyen a főtáblán. Részben az előzőek miatt, részben pedig azért, mert az országok rangsorában a spanyolok után a magyarok következnek, harmadrészt pedig azért, mert a selejtező mezőnye is így volt alakítható három csoportra, a nemzetközi szövetség döntése értelmében plusz egy magyar csapat került be az EL-csoportkörébe. A már említett kétcsapatos országokon kívül Olaszországnak, Csehországnak, Lengyelországnak, Belgiumnak és Lettországnak, az ottani bajnokoknak járt hely a csoportkörben.

Az EL selejtezősei

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség döntése értelmében az EL-selejtezőben a törökök, a franciák, a spanyolok és a magyarok egy-egy csapata is részt vehet. A mögöttük álló négy nemzet szintén egy-egy együttest küldhetett volna az EL-selejtezőbe (a csehek, a lengyelek és a belgák nem éltek ezzel a lehetőséggel) a ranglistán 9. és 10. helyen álló országoknak pedig erre nem volt lehetőségük. A 11. helyezettől lefelé minden bajnokcsapat nevezhető volt az EL-selejtezőre, azzal a kitétellel, hogy csak olyan együttes, amelyik az előző három évadok legalább egyikében, ha az EL-ben nem is, de az Európa Kupában szerepelt, vagyis a román, a görög, az izraeli, a szlovák, a német, a svéd, a szerb, a brit, a portugál, az izlandi, a luxemburgi, a koszovói, és a norvég bajnok indulása nem volt fix az EL-selejtezőjében.

Huszonkettő

Összesen 22 csapat adott le nevezést az Euroligára. A török bajnok Fenerbahce, és az ezüstöt CBK Mersin Yenisehir, a franciák aranyérmesei, a bajnokságukban első Tango Bourges Basket, és a kupagyőztes Basket Landes (a galloknál a kupát nyerő csapat kapja a második EL-indulási jogot), a spanyol bajnok Parfumerias Avenida, és a másodikuk, a Valencia BC, valamint a honi bajnokságot nyert magyar Sopron Basket, a mögöttük ezüstös, KSC Szekszárd, valamint az olasz Beretta Famila Schio, a cseh ZVVZ USK Praha, a lengyel BC Polkowice, a belga Kangoeroes Basket Mechelen, és a lett TTT Riga tagja lett a csoportkörnek. A további három kiadó helyre pedig a 9 együttes selejtezhet, területi elv szerint.

A Nyugati konferencia egyetlen csoportját a franciák bronzérmese, a Villenuuve d’Ascq-LM (az ezüstérmes Lyon nem nevezett az EL-re), a spanyol 3. helyezett Spar Girona, és az olasz 2., Virtus Segafredo Bologna alkotja.

A további hat csapat, a román bajnok ACS Sepsi-SIC, a magyar harmadik DVTK-HT, az izraeli aranyérmes Elitzur Landco Ramla, a görög bajnok Olympiacos SFP, a szerb első helyezett KKZ Crvena Zvezda, valamint a török bajnokság 6. helyén zárt Botas Spor Kulübü (a törököknél 3., 4., 5. nem vállalta az EL-selejtezőt) a Keleti konferenciába került. Ezeket együtteseket három kalapba sorolták, a klubranglistákon elfoglalt helyezéseik alapján, és mivel a Diósgyőr a Sepsivel az első kalapba került, így biztos, hogy nem lesznek egy selejtező csoportban. A jövő hét pénteki sorsoláson derül ki, hogy melyik két csapattal küzdenek majd a piros-fehérek az EL-csoportkörbe jutásért, egy helyszínen, október 11-13-a között. A háromnapos torna rendezésére a résztvevő klubok pályázhatnak.

Ország rangsor Az országok rangsora női kosárlabdában, az előző három évadban a klubcsapatok által elért nemzetközi eredmények alapján (forrás: fiba.com) 1. Törökország 158.33 pont 2. Oroszország 155.00 pont 3. Franciaország 154.00 pont 4. Spanyolország 153.00 pont 5. Magyarország 111.33 pont 6. Olaszország 63.33 pont 7. Csehország 48.67 pont 8. Lengyelország 39.67 pont 9. Belgium 28.00 pont 10. Lettország 22.00 pont 11. Svájc 12.67 pont 12. Románia 12.00 pont 13. Görögország 11.67 pont 14. Izrael 8.67 pont 15. Ukrajna 6.33 pont 16. Svédország 4.67 pont 16. Szlovákia 4.67 pont 16. Németország 4.67 pont 16. Fehéroroszország 4.67 pont 20. Nagy-Britannia 2.67 pont 20. Szerbia 2.67 pont 22. Portugália 2.00 pont 23. Izland 1.33 pont 23. Luxemburg 1.33 pont 23. Koszovó 1.33 pont 26. Norvégia 0.67 pont

Kosárlabda: női EL nevezések Az EL-csoportkör biztos résztvevői (13 csapat) Fenerbahce (török, 1. helyezett) Tango Bourges Basket (francia, 1.) Perfumerias Avenida (spanyol, 1.) Sopron Basket (magyar, 1.) Beretta Famila Schio (olasz, 1.) ZVVZ USK Praha (cseh, 1.) BC Polkowice (lengyel, 1.) Kangoeroes Basket Mechelen (belga, 1.) TTT Riga (lett, 1.) CBK Mersin Yenisehir (török, 2.) Basket Landes (francia, 2.) Valencia BC (spanyol, 2.) KSC Szekszárd (magyar, 2.) Az EL-selejtező résztvevői (9 csapat) Nyugati konferencia (3 csapat) Villeneuve d’Ascq-LM (francia, 3.) Spar Girona (spanyol, 3.) Virtus Segafredo Bologna (olasz 2.) Keleti konferencia – július 15-én sorsolják (6 csapat) 1. kalap: ACS Sepsi-SIC (román, 1.), DVTK-HT (magyar, 3.) 2. kalap: Olympiacos SFP (görög, 1.), Elizur Landco Ramla (izraeli, 1.) 3. kalap: KKZ Crvena Zvezda (szerb, 1.), Botas Spor Kulübü (török, 6.)

(A borítókép korábbi felvétel)