Az idei évadban az akadémiai korosztályok közül a serdülők (U14) országos döntőit rendezték meg utolsóként, leány kosárlabdában. A nyolc legjobb együttes a soproni A döntőben szerepelt a múlt hét végén, amelyben az Ambrus Erzsébet vezetőedző irányította DVTK Akadémia/A csapata – akiknek a munkáját Tóth Tamás másodedzőként segítette – bronzérmet szerzett. A korosztály másik 8 együttese – amelyek lemaradtak a legjobbak fináléjáról – a B döntőben, Nagykanizsán játszott meccseket. Itt a DVTK Akadémia/B gárdája Gál Norbert edző vezetésével a harmadik legjobb gárdának bizonyult, és összességében a 11. helyet szerezte meg a serdülő leánycsapatok rangsorában.

Négyéves

– Tulajdonképpen egy négyéves korszak fontos mérföldköve volt a soproni döntő, az ott megszerzett bronzérem – mondta Ambrus Erzsébet, a DVTK Akadémia/A serdülő leány kosárlabdacsapatának vezetőedzője. – Ugyanis ennyi ideje dolgozunk együtt a lányokkal. Mivel korábban én voltam az U11-12-es korosztály szakmai felelőse, ezért a toborzás is hozzám tartozott, és négy esztendeje sok gyereket sikerült megszólítanunk. Olyannyira, hogy három csapatra való játékosunk is volt, és ebből a bő keretből alakult ki a mostani együttes. Ez is egy fontos része a mostani sikernek, a másik pedig az, hogy ez az első olyan korosztályunk, amely mellett már a kezdetektől erőnléti edző dolgozik. És ennek nagyon is van látszatja, ugyanis dr. Madarász János nagyon jó alapokat adott a lányoknak, tulajdonképpen megtanította őket helyesen futni, és olyan szintre hozta fel a fiatalokat, hogy jól bírják a fizikai terhelést. Ezekre a remek alapokra épített dr. Madarász János nyugdíjba vonulását követően az őt váltó Petre Máté. A 8 csapatos döntőben hat olyan együttes volt, amelyik közül bárki nyerhetett volna, éppen ezért nagy öröm, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott mezőnyben érmet tudtunk szerezni.

2018 után

A mostani bronz nemcsak a csapat számára jelent sikert, hanem klubszinten is, lévén diósgyőri leány kosárlabda-együttes legutóbb 2018-ban szerzett érmet, akkor a kadetkorosztályban, vagyis az U16-osok között.

– A Sopronban érmet szerzett diósgyőri csapat évek óta az országos elit tagja – mondta Ambrus Erzsébet, majd így folytatta: – Az U11-es, U12-es korosztályokban a legjobb együttesek nem küzdenek egymás ellen a döntőben, az érmekért, de oda, a legjobb 16 közé, az évad közben elért eredmények alapján lehetett bejutni. Ez természetesen mindig sikerült ennek az évjáratnak, és persze az is jelezte, hogy egy jó csapatról van szó, hogy az elmúlt években a két legjobbnak számító fővárosi utánpótlásműhely csapatait, a Vasast és a Csatát többször is sikerült legyőznünk. Ezen túlmenően a tavalyi évadban a serdülőben kiharcolt 5. hely is azt mutatta, hogy jelentős potenciál van a korosztályban, ugyanis nyolc olyan játékos is szóhoz jutott akkor, akik akkor még csak 13 évesek voltak, és csak az idei évben érték el a korosztály felső határát, és lettek 14 esztendősek.

Apróságok

Az edző arról is beszélt, hogy a soproni döntőben apróságok döntöttek egyik vagy másik csapat javára az első hat helyen végzett csapatok egymás elleni bajnokijain.

– A BEAC-ot az évad során egyszer sem tudtuk legyőzni, a döntőben viszont igen, és ezzel a győzelemmel kerültünk be a legjobb négy közé – mondta Ambrus Erzsébet. – Azt tudtuk, hogy a Szegednek, a Vasasnak, a Sopronnak, a Csatának és a BEAC-nak is jó csapata van, és tisztában voltunk azzal is, hogy apróságok fognak dönteni. Például az aktuális fizikai állapot, hogy ki miként bírja a négynapos, ötmeccses terhelést, illetve az, hogy mentálisan ki mennyire lesz erős. Mivel szinte minden mérkőzés szoros volt, egy kiegyenlített mezőnyben az éremnek nagy jelentősége van, ez a bronz nekünk egy kicsit olyan, mintha arany lenne. Az, hogy milyen csapatokat előztünk meg, értékessé teszi ezt a 3. helyet, illetve az is, hogy úgy vágtunk neki a döntőnek, hogy érmet akarunk hozni, és sikerrel jártunk. Az aranyhoz sok mindennek össze kellett volna jönnie. Így utólag azt mondom, hogy nem volt lehetetlen, de azt is hozzá kell tegyem, hogy ezen a hétvégén voltak olyan csapatok, amelyek jobb teljesítményt nyújtottak nálunk.

Arra a kérdésre, hogy ki az, aki ebből a korosztályból eljuthat az élvonalbeli felnőttbajnokságba, ezt felelte Ambrus Erzsébet:

– Több ilyen játékos van. Jelenleg két kerettagunk, a döntő All Star csapatába beválogatott Fárbás Emma és Ocsenás Móna kap rendszeresen meghívót a serdülőválogatott edzéseire, de Berzy Petra is megmutathatta már ott magát, és szerintem másoknak is van erre esélyük. Azt, hogy ebből a korosztályból ki jut el a felnőttkerettagságig, a következő évek munkája dönti el, elsősorban az, hogy a heti 7-8 edzésen milyen munkát végeznek. Sok munka van a most elért eredményben, és a már említett erőnléti edzők mellett a korábbi másodedző, Demeter Anita nevét is meg kell említenem mint közreműködőét, és nem utolsósorban Tóth Tamásét, aki ebben az évadban edzőként segítette a csapatot.

A bronzos csapat

A DVTK Akadémia/A serdülőcsapata: Ocsenás Móna, Fárbás Emma, Orbán Zsófia, Váraljai Viola, Berzy Petra, Ács Hajna, Kisari Kitti, Erdei Gréta, Katona Csenge, Kőszeghy Zorka, Győri Zília, Nezáczki Kata, Krucsay Aisa, Mogyoródi Lili. Vezetőedző: Ambrus Erzsébet. Edző: Tóth Tamás.

Kosárlabda: országos döntő

Leány serdülő (U14) A döntő (Sopron)

Csoportmeccsek: DVTK Akadémia/A – Vasas Akadémia/A 43–66 (11–21, 12–14, 9–17, 11–14), DVTK Akadémia/A – AKSC Szekszárd 85–53 (38–20, 19–7, 14–9, 14–17), BEAC-Újbuda KA/A – DVTK Akadémia/A 51–60 (9–18, 17–11, 15–17, 10–14). Elődöntő: Szegedi KE/A – DVTK Akadémia/A 49–43 (15–17, 18–9, 13–10, 3–7). Bronzmérkőzés: Darazsak Sportakadémia – DVTK Akadémia/A 55–67 (13–20, 14–11, 16–19, 12–17).

Az A döntő végeredménye: 1. Szegedi KE/A, 2. Vasas Akadémia/A, 3. DVTK Akadémia/A, 4. Darazsak Sportakadémia, 5. Csata DSE (Budapest), 6. BEAC-Újbuda KA/A, 7. NKA Pécs/A, 8. AKSC Szekszárd.

Leány serdülő (U14) B döntő (Nagykanizsa)

1. nap: Dávid Kornél KA/A (Székesfehérvár) – DVTK Akadémia/B 52–54 (16–12, 12–21, 8–12, 16–9). 2. nap: DVTK Akadémia/B – Széchenyi KA/A (Győr) 67–81 (15–15, 19–14, 17–30, 16–22). 3. nap, a 11. helyért: Soproni Darazsak Akadémia/A – DVTK Akadémia/B 43–56 (15–17, 3–22, 16–8, 9–9).

A B döntő végeredménye: 9. Zsíros Akadémia Kőbánya, 10. Széchenyi KA/A, 11. DVTK Akadémia/B, 12. Soproni Darazsak Akadémia/A, 13. Kanizsa DKK, 14. Dávid Kornél KA/A, 15. Kecskeméti KA/A, 16. Debreceni EAC.

(A borítóképen: A DVTK Akadémia/A serdülőcsapata)