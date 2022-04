A szezonnyitó elején volt egy hibapont Turán Frigyes és Farnadi Ágnes szereplésében. Egy defekt, ami a verseny elején alaposan visszavetette a párost. Ezután viszont szenzációsan autóztak, fokozatosan dolgozták le a hátrányukat, és végül felkapaszkodtak a pódiumra. Az általuk diktált versenytempó optimizmussal töltheti el a kettőst a folytatással kapcsolatban. A II. Therwoolin Boldogkő Rally a kettős egyértelműen bízik abban, hogy ismét ott lesznek a legjobbak között.

Másodszor Boldogkőn

A Mercarius Rally1 Bajnokság ugyanis Abaújban folytatódik az előttünk álló hétvégén. A boldogkőváraljai központú viadalon egy nap alatt, három helyszínen, összesen kilenc gyorsaságit teljesít az első osztály. A félszáz benevezett egységre az aszfaltos utakon 122 versenykilométer vár.

- Pozitívan állunk a Boldogkő Rallye elé, a pályákat más irányból már ismerem, látványos, kanyargós aszfaltos utakon fogunk versenyezni, ami mindig izgalmas – fogalmazott az idei második feladat előtt Turán Frigyes. - Szeretnénk kihozni magunkból és az autóból is a maximumot és a Salgó Rallye powerstage győzelmét átültetni erre a versenyre is. Az alapvető célunk változatlan, már az első gyorsaságitól jó tempót szeretnénk diktálni, miközben élvezzük a versenyzést. A szezon első futamán sok tapasztalatot szereztünk, mind az abroncsokkal, mind a Polo beállításaival kapcsolatba. Tudjuk, hol lehet még gyorsulni, milyen irányba érdemes a beállításainkon változtatni.

Hamar egymásra találtak

Ebben a bajnokságban több év szünet után Turán Frigyesnek ismét Farnadi Ágnes navigál. A szezonnyitó Salgó Rallyn a régi beidegződések gyorsan visszatértek, így most már ismét összeszokott párosként ülnek bele a versenyautóba.

- Mivel a Therwoolin Boldogkő Rally tavaly óta szerepel ezen a néven a versenynaptárban, kevés tapasztalatom van a pályákkal kapcsolatosan, sőt R5-ös autóval nem is mentem még rajtuk – tekintett vissza az elmúlt évekre Farnadi Ágnes. - Természetesen vannak emlékképeim a szakaszokról, de nem ismerem fejből a gyorsokat, a navigátori felkészülésemet most egy hosszabb elemzés előzi majd meg, hogy szombaton minden gördülékenyen menjen. Frici a tavalyi verseny miatt már tapasztaltabb, így azért nekem is könnyebb dolgom lesz. Bízom benne, hogy most a szerencse is mellettünk áll majd és harcban lehetünk akár a futamgyőzelemért is.

A II. Therwoolin Boldogkő Rally programja

Rally1, Rally1-ORC, Historic

Április 22. (péntek):

8:00 – 10:00, Adminisztratív átvétel, itiner kiadása

Boldogkőváralja, Boldogkői vár

16:00 – 21:00, Technikai átvétel

8:00 – 20:00, Pályabejárás

Április 23. (szombat):

Gyorsasági szakaszok

8:28, GY1 – Hernádvécse – Kányi elágazás/1

9:11, GY2 – Rakaca – Meszes/1

9:59, GY3 – Bódvalenke – Viszló/1

12:32, GY4 – Hernádvécse – Kányi elágazás/2

13:15, GY5 – Rakaca – Meszes/2

14:03, GY6 – Bódvalenke – Viszló/2

16:36, GY7 – Hernádvécse – Kányi elágazás/3

17:19, GY8 – Rakaca – Meszes/3

18:07, GY9 – Bódvalenke – Viszló/3

19:17, Ünnepélyes díjkiosztó - Boldogkőváralja