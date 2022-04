A női kosárlabda NB I. rájátszásában, az elődöntőben, a két nyert meccsig tartó csatában tegnap este a második összecsapáson lépett pályára a Diósgyőri VTK csapata és a Sopron Basket együttese. Mivel az első meccset kedden Sopronban a bajnoki címvédő nyugat-magyarországi gárda nyerte, így számára a döntőbe jutás volt a tét a mostani találkozón. A piros-fehérek pedig azért szálltak harcba, hogy az esélyesebb ellenféllel szemben megkíséreljék a bravúrgyőzelem elérését.

A hazai ultrák remek hangulatot varázsoltak a kezdésre, és erre, a pályán, kedvenceik is rátettek egy lapáttal. Nem is kicsivel, hanem szívvel. M. Jovanovic és Aho egy-egy duplája után nem sokkal Vorpahl hármast hintett, ebbe a szépségbe két büntetővel csúnyított bele a Sopron (7–2). A vendégek edzője ennél az állásnál a 4. percben kért időt, és próbálta csapata pontatlan játékát összerendezni. Mást játszott ezután a Sopron, a védekezése fegyelmezettebb lett, és bár nem dobott túl jól, de sok támadólepattanót szerzett. A vendégek frissítései is jól sikerültek, és amikor a 8. minutában Williams közelijével átvették a vezetést a látogatók, a DVTK kért időt (11–12). Használt a szünet, a negyed hátralévő részében fordított a fehér mezes gárda (17–13), de a végén Varga A. még behúzott egy triplát (17–16).



Kemény küzdelem folyt



A második felvonásban is folytatódott a kemény küzdelem a labdáért, a négyzetcentiméterekért, ebben a birkózásban üde színfolt volt Kuster leheletfinom hármasa (24–19). Innentől csak nagyon nehezen születtek gólok, hazai oldalon négy és fél percen át egy sem esett, emiatt Völgyi edző időt kért, amikor Dolson egyenlített (24–24). A negyedből hátralévő három percben kétszer egyenlített a Diósgyőr (28–28), ami után Williams előbb egy középtávolit, majd egy távolit jegyzett. Erre két büntető volt a válasz a DVTK-tól (30–33).

A harmadik játékrész elején ezen a szinten könnyűnek számító kosarakat szerzett a Sopron, de Bernáth egy hármassal közelebb húzta csapatát az ellenfélhez (33–37), Kányási egy ugyanilyen értékűvel pedig még közelebb (36–37). Időt is kért a Sopron. Innentől hol egy, hol három ponttal vezettek a vendégek, amíg Bernáth egy szerencsés hármassal nem egyenlített (43–43). A 28. percben ugyanő közelről talált be, hosszú idő után volt ismét a hazaiaknál az előny, ami Aho jóvoltából tovább hízott a negyed végére (49–45).