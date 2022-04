A második játékrészt is a piros mezesek kezdték jobban (1–4), de a VRCK-nak sikerült egyenlítenie, majd Godoi támadóhibája után a meccs folyamán először volt náluk az előny (6–5). Nem sokáig, és innentől megint a hazaiak lettek az üldözők. 9-9 után zsinórban három vendégegység következett, Gomez ász nyitása után pedig hazai időkérés (9–12). Nem sokat segített ez a Vegyészen, a kék mezesek tompának tűntek, nem volt lendület a játékukban, így második idejét is kikérte edzőjük (12–17). A pauza után hazai pont jött, a második is az lett volna, de a játékvezető ezt másképp látta, a reklamáló Blázsovicsnak pedig sárga lapot adott. A mínusz három helyett mínusz öt „elkísérte” egy ideig a Barcikát (16–21), de nem az említett bírói tévedés miatt nyerte meg ezt a játszmát is a MAFC-BME, hanem azért, mert sokkal többet villantott a játék szépségéből (18-25).

Hazai szettsiker

A harmadik menet elején először vezetett egy pontnál nagyobb különbséggel a VRCK, és ez hamar időkérésre késztette a fővárosiak szakvezetőjét (4–1). De ettől nem változott sok minden, a zavarodott játéka közepette összeszedte magát a kék mezes együttes (8–3). A MAFC-ra rá sem lehetett ismerni, igaz, Ciupa is remekelt, így 11–5-nél második idejét is kikérte Nagy Péter. Valamelyest javult a vendégek teljesítménye, de a Barcika lelkes játékkal őrizte tisztes előnyét (15–10). És nemcsak hogy őrizte, növelni is tudta, ez már egy „másik” csapat volt, mint amit az első két szettben láttunk (25–16). A negyedik játszma elején mindkét oldalon akadtak rontott nyitások, de mivel a hazaiak koncentráltabbak voltak, a MAFC edzője időt kért (6–3). Jól dolgozott a hálónál a VRCK, több jó blokkot is bemutatott, de ez nem törte meg a fővárosiak hitét (11–9). Aztán Blázsovics 17. pontja és egy jó hazai sánc után ellőtte második idejét Nagy Péter (14–10). Nem sokkal később, 15–12-nél Toronyai Miklós jelzése után jött egy kis szünet. 17–13-nál, majd 18–15-nél remek hazai sáncok épültek, de 21–18-nál időt kellett kérnie Toronyai edzőnek. 21–20 után Szabó D. szerzett fontos pontokat, és ennek köszönhetően besétált a meccsnullba a Vegyész (25–22).

Az ötödik játszma lélektanilag fontos pontját a MAFC szerezte, a hazaiak 1–3-nál időt kértek, de Gomez remek nyitásaival nem tudtak mit kezdeni, így másodszor is kellett a szünet (1–5). A pauza után Gomez újabb két ászt szervált, és ezzel zsinórban már négy ilyennél járt, majd 1–8-nál jött a térfélcsere. Hazai fellángolásra fővárosi időkérés volt a válasz (5–9), de a jelentős előnyükből nem tudtak annyit leadni, hogy jöjjön még egy fordulat (10–15), így a csata tovább folytatódik a bronzért.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – MAFC-BME 2:3 (-18, -18, 16, 22, 10)

Kazincbarcika, 500 néző. V.: Jámbor, Bátkai-Katona (Nagy D., Villás)

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: Juhász P. 3, Moraes 6, Csizmadia 4, BLÁZSOVICS 19, SZABÓ D. 19, CIUPA 14. Csere: Dudás (liberó), Péter B., Bibók 1, Budai, Árva 2. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

MAFC-BME: EKE 10, GOMEZ 8, SZABÓ BARNA 16, Krupánszki 8, GODOI 14, LESCAY 19. Csere: Pápai 1 (liberó), Benkő 1, Jovan, Szabó Bence, Szabó Balázs 2. Vezetőedző: Nagy Péter.

Toronyai Miklós: – Valamilyen szinten érthető, hogy az első két szett így alakult, ekkor kellett volna sokkal több agresszivitást belevinni a játékba. Sikerült ugyan 0–2-ről felállnunk, de nyitásban és nyitásfogadásban, a döntő játszmában nem voltunk jók.

Nagy Péter: – Büszke vagyok a srácokra, hogy ilyen mentalitással álltak bele ebbe a meccsbe, az ötödik szettben megdolgoztak azért, hogy legyen folytatás. Örülök, hogy folytatódik a párharc.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1, a GreenPlan-VRC Kazincbarcika javára.

A két csapat a következő mérkőzést kedden, 20.00-tól Budapesten játssza.

(A borítóképen: Ciupáék (szemben) folytatják a küzdelmet a 3. helyért. Fotó: Kozma István)