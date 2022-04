Dragan Vukmir, a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapatának vezetőedzője csütörtökön előbb edzést tartott a Tisza-parti együttesnek, majd ezt követően bejelentette a csongrádi klub vezetésének, hogy felmondja a szerződését. A múlt héten vasárnap a DVTK-t Diósgyőrben 5–0-ra legyőző, a piros-fehérek közvetlen riválisának számító Szeged-Csanád GA gárdájának sportigazgatója, Adem Kapic a következőket nyilatkozta klubjuk honlapjának: „A Diósgyőr elleni mérkőzés után beszélgettem Dragannal, aki elmondta, hogy több helyről komoly megkeresése van, de van egy visszautasíthatatlan ajánlata is. Ma délelőtt az edzés után közölte, hogy az egyik riválisunk ajánlott neki visszautasíthatatlan szerződést, amit elfogadott. Ezzel az ajánlattal a klubunk szemléletét szem előtt tartva nem kívántunk versenyezni. A váratlan helyzetben a legmegfelelőbb döntést hoztuk, és a kiválóan működő szakmai stábunk irányítja csapatunk felkészülését, a céljaink pedig változatlanok maradnak.”

Kondás tartotta

A Nemzeti Sport értesülése szerint Dragan Vukmir a DVTK új vezetőedzője lesz – ha igen, azt nem tudni, mikor. Ugyanis a DVTK-nál csütörtökön változatlanul Kondás Elemér tartott edzést. Igaz, a piros-fehérek csütörtökön még hivatalban lévő szakvezetőjének nem tett jót, hogy múlt vasárnap hazai környezetben ötgólos vereséget szenvedett szegedi riválisától, és ezzel 5 pontról 2-re csökkent a két csapat közötti különbség a tabellán. Jelenleg is ennyivel áll jobban a még feljutó helyet, a második pozíciót elfoglaló Diósgyőr. Ugyanis a hétközi fordulóban mindkét együttes győzni tudott. Egyes információk szerint ha nincs Könyvesnek szerdán, a Dorogi FC elleni, 94. percben született találata, amivel 1–0-ra megnyerték a bajnokit, már nem Kondás Elemér lenne a piros-fehérek szakvezetője. Más források szerint ezzel együtt is jelentős tétje van a vezetőedző számára (is) a vasárnap 17.00-kor kezdődő Tiszakécske LC elleni hazai bajnokinak, ugyanis ha nincs győzelem, az megingathatja Kondás Elemér helyzetét (érdekesség, hogy a hétvégi NB II.-es fordulóban a DVTK riválisa, a Szeged-Csanád GA gárdája hétfőn este a listavezető Vasas FC vendége lesz, vagyis papírforma-eredmények születése esetén a Diósgyőr 5 pontra távolodhat el a Szegedtől).

(A borítóképen: A DVTK a Szeged-Csanád GA előtt áll a táblázaton, de a napokban súlyos vereséget szenvedett riválisától)