Az utolsó szakaszához érkezett a honi férfi OB I.-es férfi vízilabda-bajnokság 2021/22-es küzdelemsorozata. A PannErgy-Miskolci VLC csapata a 11. helyért az Újpesti VSE-Hunguest Hotels alakulatával harcol, azt követően, hogy az előző körben, a 9–12. helyért zajló párharcban a borsodiak 9–6- os pontösszesítéssel alulmaradtak a Tigra-ZF-Egerrel szemben, míg az újpestiek szintén elvesztették a párharcukat, 7–4-re a Kaposvári VK ellenében. A csata az egyik fél második sikeréig tart majd, az első felvonást szombaton 18 órától a fővárosi Komjádi uszodában vívják meg a felek (a második találkozót április 30-án 18 órától rendezik meg Miskolcon, a Kemény Dénes Városi Sportuszodában). Korábban úgy volt, hogy a válogatott szereplése miatt csak május 7-én folytatódik a bajnokság, azonban mégsem így lett.

– Az Újpest a múlt héten, csütörtökön megkeresett bennünket, hogy játszani szeretne, megbeszéltük mi is a dolgot, egyeztettünk, és végül megegyeztünk abban, hogy nem várunk két hetet a kezdéssel – nyilatkozta Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője. – Ez egyrészt jó, mert így hamarabb befejezzük a bajnokságot, másrészt azért kicsit gondolkodnunk kellett, ugyanis az előzetesen megadott időpontokhoz megcsináltuk a programunkat, hogy milyen menetrend szerint szeretnénk felkészülni az Újpest elleni mérkőzésekre. A húsvéti szünet után, kedden ismét elkezdtünk dolgozni, úgymond a normál ütem szerint, abban nincs változás, hogy az osztályozóra készülő szentesiekkel edzőmeccseken fogunk találkozni, náluk, a jövő héten, április 26-27-28- án.

Úgy érzik, erősebbek

A szakvezető azt is sorolta, hogy keddtől ugyanazon játékelemeket gyakorolták, amiket előzőleg is, emellett elemeztek és persze videóztak.

– Az Újpest elleni miskolci meccset simán, végig vezetve hozta a csapat, a budapesti fellépésünk azonban nem sikerült jól, az még most is bánt egy kicsit – jelentette ki Vidumanszky László. – A második negyedben vezettünk 6–4-re, de aztán elkövettünk több hibát is, kapkodtunk, a hazai csapat pedig szerzett négy gólt zsinórban, fordított 8–6- ra, ahonnan már nem tudtunk visszakapaszkodni. Az a meccs tehát egy nagy tanulság számunkra, hogy mit kell másképpen csinálni, megoldani. Az Újpest egy fiatal társaság, de talán fizikálisabbak, erősebbek vagyunk, és ennek érvényesülnie kellene a vízben. A play-offnak van egy különös pszichológiája, ami a mostani csatára szerintem így néz ki: ha mi nyerünk szombaton, akkor könnyebb lesz nekünk majd a hazai meccs, ha viszont a budapestiek, akkor nagyon nehéz. Egy siker jó alapot adna, adhatna tehát, most az a szándékunk, hogy két mérkőzésen legyőzzük az újpesti „csikókat”. Elég agresszív vízilabdát játszanak, sokat úsznak, sokat mozognak, helyet csinálnak, elviszik a zónázó embert, szóval figyelni kell rájuk. Emellett sokszor kedveznek nekik a játékvezetői felfogások, amiből nekünk azt kell leszűrni, hogy keményen melléjük kell állni, illetve akkor sem lehet baj, ha a helyzeteket jó százalékban tudjuk kihasználni.

Az MVLC-nél Vismeg Zs. betegség miatt az utóbbi időszakban nem állt rendelkezésre, Vidumanszky László erre úgy reagált, mindig van egy-két hiányzó, ezért arra figyelnek, hogy az adott napon rendelkezésre álló kerettel oldják meg a feladatot

Az Újpest ellen az alapszakaszban

5. forduló, 2021. október 30.: PannEr­gy-Miskolci VLC – Újpesti VSE-Hunguest Hotels 12–7 (4–1, 3–2, 2–3, 3–1)

18. forduló, 2022. február 2.: Újpesti VSE-Hunguest Hotels – PannErgy-Miskolci VLC 9–8 (3–3, 2–3, 2–0, 2–2)



