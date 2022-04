A honi másodosztályú bajnokság 2021/2022-es szezonja 33. fordulójának záró felvonását hétfőn Szombathelyen rendezték meg a házigazda Haladás, illetve a vendég Diósgyőri VTK részvételével. A vasiak a táblázat 6. helyéről várhatták a kezdő sípszót, és biztos volt, hogy sikerük esetén sem léphetnek előrébb, miután az előttük tanyázó Siófoknak jelentős pontfórja van velük szemben. A dunántúli zöld-fehérek nem számíthattak jelentősnek mondható szurkolótáboruk egy részének buzdítására, ugyanis bizonyos csoportok úgy döntöttek, hogy a hetek óta mutatott gyenge produkció miatt hétfőn este nem mennek ki a stadionba.

A borsodiak számára ezzel szemben nagyon fontos volt a 90 perc, hiszen az egyik riválisuk közül a Kecskeméti TE győzött korábban, és kedvezőbb statisztikájának köszönhetően átvette a második, még feljutó helyet a piros-fehérektől. A látogatóknál nemrég edzőváltás történt, az addigi trénert, Kondás Elemért az a Dragan Vukmir váltotta, aki az ugyancsak második vonalbeli szegedi kispadot hagyta ott a jobb diósgyőri ajánlatért. A Tisza-partiak bejelentették: „Az elmúlt hét közleményei és eseményei után klubunk vezetősége továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy az egykori vezetőedzőnk jogszerűtlenül járt el a munkaviszonyának felmondása során. Ezért klubunk a munkaügyi per megindítása mellett döntött.” A belgrádi születésű egykori élvonalbeli labdarúgó egy héttel korábban mutatkozott be a Diósgyőr kispadján, mégpedig egy ­0–0-s döntetlennel, a Tiszakécskei LC ellenében. Azon az összecsapáson nem lépett, léphetett pályára a házi gólkirály, Könyves Norbert, aki időközben vakbélműtéten esett át. Vagyis az egyik kérdés az volt a DVTK-val kapcsolatban, hogy milyen ötletekkel, szakmai elképzelésekkel áll elő Vukmir edző, hogy zsinórban második mérkőzése ne záruljon szerzett találat nélkül. A Diósgyőr összeállításában három módosítás történt az előzőekhez képest: kimaradt Póser, Eperjesi és Jurek, bekerült Danilovic, Polgár, valamint Bertus a kezdőcsapatba. A „Halinál” öt helyen módosított Németh Szabolcs ahhoz képest, mint amilyen összeállításban 8 nappal korábban futballoztak.

Egy Molnár G.-ziccer

Az első félidő első perceiben a házigazda volt aktívabb, igyekezett korán, már az ellenfél térfelén megzavarni a diósgyőri támadásépítéseket is. A komplexumban a piros-fehér szurkolók csinálták a hangulatot, eközben a két csapat komoly párharcok közepette hadakozott egymással. A zöld-fehérek a széleket változtatva próbálkozgattak előrejutni, ebben a szakaszban inkább a miskolciak térfelén pattogott a labda. Kiss B. lövése nem volt rossz a 18. percben, fölé ment a labda, de igazából nagy veszélyt egyik csapat sem jelentett a másik kapujára. A diósgyőri támadások idejekorán elhaltak, Verpecznek nem adtak munkát, inkább a Haladás mutatott futballra hasonlító momentumokat. A dunántúliaknál a már ekkor begyűjtött három sárga lap okozhatott aprócska problémát. A 38. perc végén mégis Molnár G. került ziccerbe – miután a szombathelyiek eladták a labdát –, 13 méterről lőtt, Ver­pecz bravúrral hárított. Nem volt meglepő, hogy a borsodiak trénere Eppelt lekapta a szünetben, mindenképpen többet kellett (volna) nyújtania a Diósgyőrnek a támadások tekintetében. Az 50. perc környékén a DVTK „nyomott”, aminek egy leshelyzet vetett véget. Némileg élénkebben, előretörőbben játszottak a vendégek, ami viszont lehetőségben nem mutatkozott meg. Molnár G. volt legelöl a piros-fehéreknél, mögötte a friss Zsolnai, azonban a másik oldalon Holdampf bal oldali beadási kísérletébe éppen úgy kapott bele Zsolnai, hogy a kezét érte a labda, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A 11-est Kiss B. végezte el, és laposan a jobb alsó sarokba helyezett (1–0). Mindez cserére sarkallta a DVTK szakvezetőjét, Kocsis D. ment a pályára, Németh Márió helyett, aki szintén vajmi keveset mutatott. Kulturáltan focizott a Haladás, nem ráülve a vezetésre, a Diósgyőr kezdett idegessé válni, és az összhang sem volt a legjobb. Nagyon nem akart jönni a második helyzete a vendéggárdának, amiért sokat tett a vasi együttes, nem engedte ellenfelét olyan pozícióba, hogy az számára veszélyes legyen. Csatár érkezett itt is, ott is, Lencse, valamint Hornyák, volt is kicsi élénkülés a DVTK játékában, ám már csak tizenöt perc volt a meccsből. A 81. percben Hornyáknak volt fejelési lehetősége, aztán pedig Bárdos és Horváth Z. is gyepre került piros-fehér részről. Rohant volna a pontért a Diósgyőr, de nyolcvanöt perc futballja ezt nem támasztotta alá. Maradt is az egy nulla, a Vukmir-érában tehát várat még magára a gól, a győzelem is, és ami a lényeg, hogy elveszítette második pozícióját a DVTK.

Szombathelyi Haladás – Diósgyőri VTK 1–0 (0–0)

Szombathely, 933 néző. V.: Zierkelbach (Aradi, Horváth).

Szombathelyi Haladás: Verpecz – Kállai, Csató, Németh Milán, Bosnjak – ­Holdampf, Csilus, Doktorics (Szekér, 93.) – Kiss B. (Tarján, 93.) – Tóth M. (Tóth-Gábor, 84.), Horváth R. (Lencse, 72.). Edző: Németh Szabolcs.

Diósgyőri VTK: Danilovic – Polgár, Szatmári, Hegedűs J., Keller (Bárdos, 83.) – Lucas, Oláh B. – Bertus (Hornyák, 73.), Molnár G. (Horváth Z., 83.), Németh Márió (Kocsis D., 58.) – Eppel (Zsolnai, 46.). Edző: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Kiss B. – 11-esből (1–0) az 57. percben.

Sárga lap: Csató a 20., Bosnjak a 24., Csilus a 33., Polgár a 63., Hegedűs a 78. percben.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Németh Szabolcs: – Ma olyan játékot nyújtottunk, amilyet már korábban is szerettünk volna, megérdemeltük a győzelmet. Gratulálok a csapatnak a mutatott teljesítményhez.

Dragan Vukmir: – Tudjuk belül, hogy milyen problémák vannak, de ezt nem mondjuk ki. Van kicsi hiány abban a tekintetben, hogy milyen erőnléti állapotban van a csapat. Nekünk volt egy nagy helyzetünk az első félidőben, nem használtuk ki, ők viszont berúgták a 11-est, ilyen a futball.

NB II.: 33. forduló

A további eredmények

Nyíregyháza Spartacus – Pécsi MFC 1–1 (0–1), Békéscsaba 1912 Előre – Szolnoki MÁV 1–2 (1–1), III. Kerületi TVE – Kecskeméti TE 1–2 (0–0), Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BFC Siófok 2–3 (1–2), Dorogi FC – Vasas FC 0–3 (0–1), Tiszakécske – Aqvital FC Csákvár 0–2 (0–0), Szentlőrinc – Ajka 0–1 (0–1), Budaörs – Soroksár 0–1 (0–1), Budafok – Győri ETO 2–0 (2–0).

A bajnokság állása

1. Vasas FC 33 22 8 3 64–18 74

2. Kecskeméti TE 33 18 8 7 57–33 62

3. Diósgyőri VTK 33 18 8 7 52–37 62

4. Szeged-Csanád GA 33 17 8 8 58–27 59

5. BFC Siófok 33 14 12 7 37–32 54

6. Szombathelyi Haladás 33 14 7 12 33–26 49

7. Pécsi MFC 33 12 10 11 36–30 46

8. Nyíregyháza Spartacus 33 12 10 11 40–43 46

9. Soroksár SC 33 12 9 12 58–54 45

10. Tiszakécske 33 12 5 16 39–55 41

11. ETO FC Győr 33 11 8 14 40–43 41

12. FC Ajka 33 11 8 14 42–46 41

13. Szentlőrinc SE 33 9 12 12 33–41 39

14. Budafoki MTE 33 10 8 15 36–43 38

15. Dorogi FC 33 10 6 17 30–51 36

16. Békéscsaba 1912 Előre 33 8 12 13 47–59 36

17. FC Csákvár 33 8 11 14 47–53 35

18. Budaörs 33 7 12 14 35–51 33

19. Szolnoki MÁV FC 33 7 10 16 29–49 31

20. III. Kerületi TVE 33 7 10 16 30–52 31

(A borítóképen: A Haladás [fehérben] javított teljesítményén, a DVTK továbbra is gyengélkedik)