Két alkalommal már versenyzett ezen a futamon Herczig Norbert, újdonságot mégis tartogat majd Portugália, mert októberről márciusra került vissza az esemény. A murvás pályákat a tavalyi világbajnoki versenyről is ismeri Herczig Norbert, és a verseny előtti teszten újra felfrissítette emlékeit.



- Nagyon jól sikerült a teszt, sokat és hasznosan dolgoztunk. Az valódi előrelépés számunkra, hogy az MRF csapatban pályafutásunkban először egy gumimérnökkel is együtt dolgozhatunk -fogalmazott a rajt előtt Herczig Norbert. - Az olasz szakember minden visszajelzésünkre kíváncsi volt, részletesen átbeszéltük, mit éreztem a pályán. Érdekes volt, hogy kaptunk egy defektet, és ezzel kapcsolatban is tudni akart minden momentumot, látszott, hogy mennyire profik a gumival kapcsolatos kérdésekben. A szerdai teszten előbb száraz pályán mentünk, majd leszakadt az ég, és sáros talajon is ki tudtuk próbálni az MRF abroncsokat. Érdekes, hogy azt a pluszt, amit vártam akkor éreztem jobban, amikor nehezebbek lettek a körülmények. Mindkét versenyen használt abroncsot ki tudtuk próbálni, így felkészülten várjuk a rajtot - mondta Herczig Norbert.



Nemzetközi premier előtt



Első alkalommal diktálja majd az itinert Európa-bajnoki futamon Igor Bacigál. Korábban sok szép sikert elért már a páros a hazai bajnokságban, most pedig mindent megtesznek azért, hogy minél több alkalommal álljanak fel a dobogóra az ERC-ben is. A négy éves kihagyás emlékei már a teszt első kilométerei után köddé váltak, remek volt az összhang a két ralis között.



- Mintha nem teltek volna el ezek az évek, annyira hamar megvolt az összhang. Igor nagyon jól vette tőlem az információkat, és én is megkaptam tőle azt, amit vártam – tette hozzá a ralis. - Volt két igazán ralis pillanatunk, egyszer megtámasztottuk a partoldalt, egyszer pedig megforogtunk, de ezekben a helyzetekben sem veszítettük el a ritmust. Biztos vagyok benne, hogy az itiner is rendben lesz, bár csak három régi pálya van a programban, a többit fel kell dolgoznunk, mert még a tavalyi vb-n sem mentünk rajtuk.



Csak a Skoda



A sok újdonság közepette egy valami nem változott, ebben az évben is a ŠKODA Fabia Rally2 evo-val indul a csapat az ERC-ben. Miért is változna, hiszen nem csak a versenytársak többsége, hanem az MRF gyár is ebben az autóban bízik a legjobban.



- A csapattársaink is ŠKODA Fabiával mennek, és ez nem véletlen, ahogy az sem, hogy ennyien választják ezt a típust – reflektált a márkával kapcsolatban Herczig Norbert. - A legfontosabb talán az, hogy jól ismerem a Fabiát, kötődök a márkához, és a beállítások terén nagyon jól tudom kamatoztatni azt a rengeteg tapasztalatot, amit a ŠKODA-val gyűjtöttem az évek során. A szezont egy vadonatúj autóval kezdjük, és talán nem meglepő, hogy a teszten hibátlanul teljesített a Fabia – indokolta márkahűségét Herczig Norbert.

Az már a verseny előtt is biztos, hogy az Európa-bajnokság népszerűsége nem csökkent 2022-ben. Az ERC értékelésben 26 páros adta le a nevezését erre a hétvégére, és szokás szerint az Eb élversenyzői mellett a pályákat jól ismerő, gyors helyi versenyzőkkel is meg kell küzdeni.



- Számunkra ez az igazi verseny, amikor erős versenytársakkal kell megmérkőzni, nagyon magas színvonalú futamon – folytatta Herczig Norbert. - A mostani mezőnyben is van 10-12 olyan páros, akik bármikor képesek az első három helyen végezni. A Fafe Rallyn a helyes taktikát nehéz lesz megtalálni. Azt az egyensúlyt kell megtalálnunk, amikor tartani tudjuk a tempót, a szerencsés kockázatvállalókkal, és eközben mégse kapjunk defektet. Illetve azt is tudjuk, hogy a végéig be kell osztani az abroncsokat és a technikát. Kétségtelen, hogy van respektünk a mezőnyben, a többiek tudják, mire vagyunk képesek. A kettes rajtszám ugyan a tavalyi helyezésnek szól, de kötelez is minket arra, hogy a maximumot nyújtsuk. Nagyon fontos, hogy a szurkolóknak is örömet szeretnénk okozni. A támogatásuk nagyon erős volt a téli időszakban is, láttuk, hogy értik milyen lehetőséget és előrelépést jelent az, hogy ebben az évben egy mondhatni gyári csapattal versenyzünk, mi pedig szeretnénk meghálálni a bizalmat és a szurkolást.



Három nap, 17 gyorsaság



A Fafe Rally három versenynapján 17 gyorsasági szakaszt teljesítenek a versenyzők. Az össztáv 783 kilométer lesz, ebből 196 kilométer a gyorsasági szakaszok hossza. Fontos változás ebben az évben, hogy az utolsó gyorsasági első öt helyezettje is pontokat szerezhet. Változik a vasárnapi rajtsorrend is, a szombati nap végén az első 15 helyen álló versenyző fordított sorrendben kezdi majd a vasárnapi napot.



A Rally Serras de Fafe programja (magyar idő szerint):



Március 11., péntek

17:30 Shakedown - Lagoa - 3,04 km

22:08 GY1 Fafe szuperspeciál - 1,43 km



Március 12., szombat

08:27 Szerviz A - Fafe - 15 perc

10:00 GY2 Boticas 1 - 15,05 km

11:17 GY3 Cabeceiras de Basto 1 - 10,84 km

12:20 GY4 Vieira do Minho 1 - 16,93 km

13:20 GY5 Luílhas 1 - 11,86 km

14:21 Szerviz B - Fafe - 30 perc

16:09 GY6 Boticas 2 - 15,05 km

17:26 GY7 Cabeceiras de Basto 2 - 10,84 km

18:29 GY8 Vieira do Minho 2 - 16,93 km

19:29 GY9 Luílhas 2 - 11,86 km

20:25 Szerviz C - Fafe - 45 perc



Március 13., vasárnap

07:37 Szerviz D - Fafe - 15 perc

09:08 GY 10 Montim 1 - 8,73 km

09:40 GY11 Seixoso 1 - 9,97 km

10:15 GY12 Santa Quitéria 1 - 9,18 km

11:08 GY13 Lameirinha 1 - 14,83 km

12:19 Szerviz E, Fafe - 30 perc

13:20 GY14 Montim 2 - 8,73 km

13:52 GY15 Seixoso 2 - 9,97 km

14:27 GY16 Santa Quitéria 2 - 9,18 km

16:08 GY17 Lameirinha 2 (Power Stage) - 14,83 km

17:50 Céldobogó



A Rally Európa-bajnokság versenyei 2022-ben:



2022. 03. 12-13. Rally Serras de Fafe e Felgueiras

2022. 03. 26-27. Azores Rally

2022. 05. 13-14. Rally Islas Canarias

2022. 06. 11-12. Rally Poland

2022. 07. 02-03. Rally Liepaja

2022. 07. 23-24. Rally di Roma Capitale

2022. 08. 27-28. Barum Czech Rally Zlín

A nyolcadik verseny később kerül bejelentésre.