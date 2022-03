Az NB II. 29. fordulójában, vasárnap kora délután a DVTK csapata a III. Kerületi TVE együttesének vendége volt Budapesten, a Kalap utcában. A hazai csapat szakvezetője nem forgatta fel a csapatát, egy az egyben ugyanazok kezdtek, akik a múlt hét végén a legutóbbi bajnokin, az FC Ajka elleni, idegenbeli, 1–1-re végződött meccsen.

Hat helyen

A DVTK-nál ilyenről szó sem volt, nem lehetett, hat helyen változott a kezdő tizenegy a Békéscsaba 1912 Előre ellen Diósgyőrben 4–3-ra elveszített meccshez képest. Zsolnai, Szatmári, Könyves és Kispál sérülés, illetve betegség miatt keretben sem volt, Horváth Z. és Danilovic pedig csak a kispadra került. A védők közül Bokros, Bárdos, Hegedűs J. és Keller sem volt bevethető, Borsos kapus sem, illetve a támadók közül a fiatal Kocsis szintúgy. A DVTK védelmének közepére emiatt Karan került be mint új fiú, akinek a jobbján Eperjesi is helyet kapott. A kaput Pósernek kellett őriznie, a középpályán Bertus, elöl pedig Eppel és fiatalként Jurek kapott bizalmat.

Jurek gólja

A mérkőzés elején a fekete mezben játszó vendégek részéről Molnár G. lövése kerülte el a kaput, az 5. percben viszont a hazai együttes kapufáig jutott. Birtalan beadása után Borvető lövését bravúrral védte Póser, a kipattanó labda Karanhoz került, aki szögletre akarta fejelni a lasztit, de a bal kapufa tövét találta el, ahonnan a játékszer kifelé pattant. Tíz minutával később Borvető harcolt ki magának lövési lehetőséget, de jobbról, 14 méterről a bal kapufa mellé lőtt. A 21. percben nagyjából a semmiből megszerezte a vezetést a Diósgyőr: Polgár ívelte előre a labdát, amit a bal oldalon Molnár G. fejelt le Jurek elé, a vendégek fiatal játékosa pedig 7 méterről a bal alsó sarokba lőtt (0–1). Nem sokkal ezután Schuszter bombáját fogta Póser, majd a túloldalon Molnár G. szabadrúgása kerülte el a kapu bal alsó sarkát. A folytatásban, egy fővárosi bal oldali beadás után Köböl egyenlíthetett volna fejjel, de kísérlete pontatlan volt, elsuhant keresztbe a kapu előtt. A 39. percben Borvető lőtt középről, takarásból, a labda Póser testéről perdült az alapvonalon túlra. A félidő hajrájában a végig mezőnyfölényben futballozó hazai együttes részéről Rabatin rontott a kaputól 13 méterre, egy lövésnél, majd valamivel később Kulcsár a saját csapattársát találta el egy fejessel.

Nagy nyomás

A második játékrész elején Polgár perdítését fogta Balázs J., majd Birtalan küldte a kapu mellé a lasztit. Az 52. percben egy jó hazai kiugratást követően Barczi egy sprint végén, jobbról az oldalhálót találta el. Ezután egy ígéretes beadása is volt az exdiósgyőri játékosnak, ám Birtalan elől a védők szögletre mentettek. A 69. percben olyat láthattunk, amit előtte nem, a DVTK kontrát vezetett, ráadásul olyan komolyat, amiből gól is születhetett volna, Lucas passza után Eppel lövését azonban Balázs J. szögletre mentette. A túloldalon Póser is megtette ezt Schuszter lövésénél, a léc alá tartó labdát öklözte ki, majd a 76. percben a csereként beállt Daróczi lőtt nagy helyzetben, 11 méterről a bal kapufa mellé. A hajrára az előnye megtartásáért harcoló DVTK négyvédős rendszerre állt át, és miután Németh M.-nek volt egy, a bal felső sarok fölé küldött lökete, a III. Kerület következett. A nagy nyomásuk közepette Rabatin durrantott 15 méterről a kapu fölé, majd a 85. percben Barczi beadása után Horváth O. tiszta helyzetből, 12 méterről Póserba lőtt. Nem sokkal később Daróczi lövését fogta a diósgyőri hálóőr, a 95. minutában pedig Egerszegi lábában maradt az egyenlítés, ugyanis a kapu fölé küldte a labdát.

A több száz fős piros-fehér tábor a győzelemnek örülhetett a meccs végén, de csak annak, mert a tartalékos DVTK alárendelt szerepet játszott. A házigazdák gólja az elejétől érett, de „leszedni” nem tudták, mert a helyzeteiket kihagyták, illetve Póser kapus jól látta el feladatát. A célfutballt játszó Diósgyőr a játék képe alapján extrán gazdagodott pontszámban, a fővárosi együttes a döntetlenre minimum rászolgált volna.

III. Kerületi TVE vs. Diósgyőri VTK 0–1 (0–1)

Budapest, 700 néző. V.: Csonka (Medovarszki, Csatári).

III. Kerületi TVE: Balázs J. – Kulcsár, Fejes, Egerszegi, Bekker (Horváth O., 75.) – Rabatin, Köböl – Birtalan (Sili, 65.), Schuszter (Daróczi, 75.), Barczi – Borvető. Vezetőedző: Kemenes Szabolcs.

Diósgyőri VTK: Póser – Eperjesi, Karan, Szűcs K. – Polgár (Szeles, 62.), Molnár G. (Németh M., 64.), Lucas, Oláh B., Bertus (Belényesi, 77.) – Eppel (Horváth Z., 77.), Jurek. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Sárga lap: Rabatin (49.), ill. Karan (38.), Horváth Z. (83.), Jurek (94.).

Gólszerző: Jurek (21.).

Jók: Rabatin, Kulcsár, Köböl, Schuszter, Barczi, ill. Póser, Eperjesi, Jurek, Oláh B.

Kemenes Szabolcs: – Aki látta a meccset, tudja, hogy ikszes volt, még az is erős túlzás. De ez a különbség a nagy csapatok és köztünk, nekik elég volt egyetlen helyzet is, mi nem tudtunk annyit kidolgozni, amiből betaláljunk. Gratulációt érdemelnek, nagyon közel a céljuk, a feljutás. Nekünk marad továbbra is a kiesés elleni küzdelem.

Kondás Elemér: – Sok problémánk volt, sok játékosunk betegedett meg. Nem volt egyszerű a mérkőzés, nagyon jól játszottak a hazaiak. Az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk, külön öröm, hogy egy fiatal DVTK-nevelés szerezte a győzelmet érő gólt. A pálya minősége nem volt a legjobb, de ezzel mindkét csapatnak meg kellett küzdenie.

Labdarúgás: az NB II. további eredményei

ETO FC Győr – BFC Siófok 0–0, Nyíregyháza Spartacus FC – Vasas FC 0–1 (0–0), Dorogi FC – Soroksár SC 2–3 (1–1), Budafoki MTE – Szolnoki MÁV FC 1–0 (1–0), Békéscsaba 1912 Előre – Aqvital FC Csákvár 1–1 (1–1), Szeged-Csanád Grosics Akadémia – FC Ajka 3–0 (3–0), Tiszakécskei LC – Budaörsi SC 4–3 (2–2), Szombathelyi Haladás – Szentlőrinc SE 0–1 (0–0).

Hétfőn 20 órától játsszák a Pécsi MFC – Kecskeméti TE Hufbau mérkőzést.

A bajnokság állása

1. Vasas FC 29 18 8 3 49–17 62

2. Diósgyőri VTK 29 17 7 5 51–31 58

3. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 29 15 8 6 49–21 53

4. Kecskeméti TE 28 15 6 7 46–27 51

5. BFC Siófok 29 11 12 6 31–26 45

6. Nyíregyháza Spartacus 29 12 8 9 37–38 44

7. Szombathelyi Haladás 29 12 7 10 31–24 43

8. Pécsi MFC 28 11 7 10 33–26 40

9. ETO FC Győr 29 10 8 11 34–36 38

10. Szentlőrinc SE 29 9 11 9 31–32 38

11. Soroksár SC 29 9 9 11 51–53 36

12. Dorogi FC 29 10 5 14 29–43 35

13. Tiszakécske 29 10 4 15 34–52 34

14. Békéscsaba 1912 Előre 29 7 12 10 41–46 33

15. FC Ajka 29 8 8 13 36–42 32

16. III. Kerületi TVE 29 7 10 12 28–41 31

17. Budafoki MTE 29 7 8 14 29–39 29

18. Budaörs 29 6 11 12 31–47 29

19. FC Csákvár 29 6 10 13 39–50 28

20. Szolnoki MÁV FC 29 5 9 15 24–43 24



(A borítóképen: Éppen a helyzet magaslatán)