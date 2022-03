A labdarúgó megyei I. osztály múlt hétvégi tavaszi rajtján a legnagyobb meglepetést a BSK Alsózsolca csapata szolgáltatta, azzal, hogy legyőzte a listavezető Cigánd SE gárdáját. A 17. fordulóban lejátszott meccsen, a félidőben még az első helyen álló vendégek vezettek egy góllal, a második játékrészben fordítottak az alsózsolcaiak, akik végül 2–1-es sikert könyvelhettek el.



És hogy minek köszönheti a győzelmet a tabella 11. helyén álló alsózsolcai gárda?



– Nagyrészt annak, hogy a téli felkészülésünk során végrehajtottuk azt, amit elterveztünk, és hogy az őszi szezon után sikerült a hiányposztokra igazolnunk, ezáltal a középpályánk és a támadósorunk erősödött – mondta Varacskai István, a BSK Alsózsolca edzője. – És nem mellékesen annak, hogy újabb fiatalokat tudtunk beépíteni a csapatba. Hogy mást ne mondjak, a 2005-ös születésű Üveges Kristóf, aki korábban már szóhoz jutott néhányszor, jellemzően csereként, most először volt végig a pályán egy megye I.-es felnőttbajnokin. És nemcsak ő, hanem további tizenéves, hozzá képest már rutinosnak mondható csapattársai is a felnőttek komolyságával kezelték, közelítettek ehhez a bajnokihoz, aminek meglett az eredménye. Persze a többiek, vagyis a nagyobb tapasztalattal rendelkező labdarúgók rutinjára is szükség volt, a kiosztott feladatokat mindenki elvégezte. Ezek mellett azt is meg kell említsem, hogy a szerencse ezúttal velünk volt. Az ősz folyamán több olyan mérkőzést játszottunk, amelyeknek a végén buktunk el pontot, pontokat, most visszakaptunk ebből valamit.



Duplázó



De nem úgy, hogy a hajrában egy szerencsés góllal nyertek, hiszen a 4. percben Szilágyi elért találatára az 52. percben Erdei-Nagy válaszolt, majd utóbbi játékos a 73. percben is betalált, és ezzel, ekkor alakult ki a végeredmény.



– Az is a mérkőzéshez tartozik, hogy a pálya minősége nem igazán tette lehetővé a folyamatos játékot. Ilyenkor, a tavaszi időjárás megérkezte előtt, a megyei futballban sokan küszködnek ezzel a problémával. Mi a felkészülést műfüvön csináltuk végig, úgyhogy nekünk sem a megszokott volt a játéktér – mondta Varacskai István, aki arra a kérdésre, hogy számítottak-e ilyen jó rajtra, reménykedtek-e a győzelemben az év első bajnokija előtt, így felelt: – Titkon. A mérkőzés előtt beszéltünk arról, hogy bravúr lenne a 3 pont megszerzése. A játékosok tudták, hogy ez az a meccs, amiben bármilyen eredmény benne lehet, nem mellékesen a győzelem is. És ezt igazolta az összecsapás. Az első félidő elején a listavezető előnyhöz jutott, és voltak további gólszerzési lehetőségei. A második játékrészben jobban játszottunk, az egyenlítés után a küzdőszellemünk újabb találatot eredményezett. Az utolsó szűk húsz perc arról szólt, hogy igyekeztünk megtartani az eredményt.



Arra a felvetésünkre, hogy ez a győzelem lendületet adhat-e a tavaly még a megyei II. osztály Kelet csoportjában szerepelt csapatnak, a következőket mondta az alsózsolcaiak edzője:



– Remélhetőleg ez így lesz. Bízom benne, hogy a fiatalok huzamosabb ideig jó teljesítményt nyújtanak. A mezőny új tagjaként a bennmaradást szeretnénk kiharcolni, ehhez, számításaink szerint, a bajnokság végére 40 pontot kellene elérnünk. Ehhez kerültünk közelebb az első helyen álló csapat legyőzésével.



(A borítóképen: Az alsózsolcaiak - sárga mezben - sikerrel indították a tavaszi szezont)