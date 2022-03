Az elnök arról is beszélt, mi volt a mozgatórugója annak, hogy a községben kajakos-kenus klub alakuljon meg.

– A Hernád, ugyanis a folyónak rendkívüli lehetőségei vannak, mind ez idáig az evezős sportban kiaknázatlan volt – húzta alá Varga Péter. – Nekünk küldetésünk az, hogy az itt, a folyó környezetében élő gyerekek számára biztosítsuk a sportolási lehetőséget. Megtanulják a folyót használni, és azt, hogy azon hogyan sportoljanak. Itt a folyó az adottság, Ausztriában például a hegyek, és ott szinte minden gyerek megtanul síelni. Engem a gyökereim ide kötnek, itt nőttem fel, jelentős időt töltök itt a mai napig. Ezért nekem ez küldetés, szívügy. Tavaly hívtuk életre, ebben az évben fog kiteljesedni a programunk. Péntektől már edzéseink is vannak, lehet hozzánk csatlakozni. Akár a közösségi oldalon, akár a weblapunkon keresztül megtalál bennünket bárki, ott vannak a telefonszámok, lehet jelentkezni az edzésekre. Az első hónap mindenki számára ingyenes, és azt követően pedig mint minden klub, egy jelképes havi tagdíj ellenében tudjuk biztosítani a foglalkozásokat.

20 km-es körzetben

Arra a felvetésre, hogy milyen nagyságú körből, hány kilométeres körzetből szeretnék megszólítani a gyerekeket, a klubvezető ezt válaszolta:

– Optimálisan 20 kilométeres körzetben gondolkodunk, de számos más klubnál van arra példa, hogy akár 40 kilométerről is eljárnak a gyerekek – nyilatkozta Varga Péter. – A logisztikából a szülők is kiveszik aktívan a részüket, a gyakorlat ezt mutatja, illetve együttműködünk az iskolákkal és mi is dolgozunk azon, hogy ez megoldott legyen. A hernádkércsi önkormányzat a támaszunk, szoros az együttműködés, hiszen számos infrastrukturális objektum az önkormányzaté. Nekünk is van saját, de csak együttműködésben lehet csinálni, ez így természetes. Mi a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek a teljes jogú tagszervezete vagyunk, tavaly léptünk be, nagyon örülünk, hogy felvételt nyertünk mint kezdő klub, számunkra ez nagyon nagy jelentőségű. És így, hogy az MKSZ tagjai vagyunk, automatikusan a Kökény Roland Regionális Akadémia ernyője alatt végezzük a tevékenységet, ahonnan rengeteg szakmai támogatást kapunk.

Április 4-től

Hernádkércsen az edzői feladatokat Tóth Krisztián látja el. A 22 éves miskolci tréner jelenleg végzi a kajak-kenu szakedzőképzést. 9 éves korában kezdett el kenuzni a DKSC-ben. Kétszeres magyar bajnok (U12), négy évig (U12-U15) válogatottkeret-tag. Edzői pályafutását 2018-ban kezdte, egy akkor létrejött klubban, a Borsodi Örökmozgó Alapítványnál.

– Jelenleg a Kökény Roland Regionális Akadémia edzője vagyok. Arról, hogy idejövök és segítek, Bardóczi Krisztiánnal, az akadémia menedzserével és Varga Péter elnökkel döntöttünk. Egyelőre a kenu szakág indul, de lesz majd kajak is. Április 4-től kezdjük a vízi edzéseket a halmaji tavon, a halmaji önkormányzat segítségével. Most pénteken és az ezt követő pénteken még itt leszünk a Füzesben, ahol szárazföldi játékos, átmozgatós edzéseket tartunk. A terv az, hogy 3 éven belül álljon össze az a körülbelül 30 fő, aki fixen mindig jön, és ezeknek a gyerekeknek a 80 százaléka versenyez. Nyártól kezdve minden második hétvégén vízitúrát szervezünk a Hernádon, és erre várunk bárkit, gyerekeket, külsősöket, felnőtteket. Szakmailag szeretnénk ezt a klubot úgy felépíteni, hogy jó legyen. Mint fiatal edző számomra ez egy nagyon jó előrelépési lehetőség. Ugyanakkor óriási feladat, hogy egy ilyen kis közösségből, községből ki tudjunk hozni minél többet, hiszen sosem lehet tudni, hogy honnan indul el egy tehetség. A környéken sajnos nincs sok sportolási lehetőség, próbáljuk ezért is minél jobban csinálni.

(A borítóképen: Előkerültek az eszközök is)