Háromgólos győzelmet (15–12) aratott az előző szombaton, hazai környezetben a Debreceni VSE-Master Good alakulata ellen a PannErgy-Miskolci VLC férfi vízilabdacsapata az OB I. 21. fordulójában. A meccs, a siker különösen azért volt fontos a borsodiak számára, hogy az alapszakasz még hátralévő részében ne azzal kelljen foglalkozni, hogy az együttes esetleg olyan helyen végez, amely később osztályzót, netán kiesést jelent. Mindkét csapat nagyon keményen küzdött a medencében, mindezt jelezte a 18-18 kiállítás, illetve a 2-2 kipontozódás.



– A három pontot megszereztük, így elégedettek voltunk – nyilatkozta Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Lett volna esélyünk nem egyszer több góllal is ellépni a mérkőzés bizonyos szakaszaiban, de ez nem sikerült, így a Debrecen visszajött mindannyiszor a találkozóba, sőt egyenlített is. Azonban ekkor megvolt a megfelelő akarat, fegyelmezett maradt a játékunk, és képesek voltunk újítani. Lőttünk szép gólokat, ilyen volt Biros csavarása, egy ilyen találat azért demoralizálóan hathat az ellenfélre. Az edzők egyébként nem szeretik az ilyen megoldásokat, de a gólokat nem kell megmagyarázni. A harmadik negyedben, 9–9-nél kapust cseréltem, mert Hoferica betegsége után nem volt százszázalékos állapotban, és úgy éreztem, hogy egy friss emberrel biztosabbak tudunk lenni hátul. Menet közben beszállni nem könnyű, de Moravcsik többször jókor védett, ez egyrészt adott biztonságot, másrészt ezekből tudtunk lefordulni és veszélyes támadásokat vezetni. Azt is szeretném elmondani: szinte tele volt a lelátó, és tudom, hogy jöttek szurkolók Debrecenből is, de kérem közönségünk támogatását a továbbiakban is.



Diktálni akarnak



A 22. forduló keretében ma újfent a Kemény Dénes Városi Sportuszodában ugranak medencébe Vismegék, az ellenfél 18 órától a Metalcom Szentes lesz.



– Újra kellene a győzelem, és ez a mérkőzés sem lesz könnyű – sorolta Vidumanszky László. – A Szentes számára élet-halál kérdés a pontszerzés, mert így tudna kapaszkodni. Emiatt biztos, hogy keményen, határozottan fognak ellenünk vízilabdázni, és hogy felkészültek ránk a héten. Múlt szombaton ugyan 17–6-ra kikaptak Kaposváron, azonban nem venném alapul ezt az eredményt. Bízom abban, hogy el tudjuk kapni a mérkőzés elejét, tudjuk majd diktálni a meccsen a tempót, és így a mérkőzés vége már könnyebb lehet. Kimondva-kimondatlanul mindenki számolgat, hogy hol, ki ellen tud pontokat szerezni, lesznek még érdekes csaták, sok minden beleszólhat még a helyezésekbe. Nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkozni, jelenleg azzal, hogy szombaton este győztesen jöjjünk ki a vízből. Örülök annak, hogy kedden a fiatalok – az OSC-n túljutva – bejutottak a legrangosabb utánpótlás-sorozatban, a Komjádi-kupában a legjobb 8 közé, bár a történésekkel teljesen nem voltam megelégedve, másra, máshogy szerettem volna felhasználni a meccset.

A férfi Vízilabda OB I. állása



1. OSC Újbuda 21 18 2 1 304–172 56

2. Ferencvárosi TC-Telekom 19 18 1 – 266–154 55

3. Szolnoki Dózsa 21 17 1 3 289–162 52

4. A-Híd VasasPlaket 21 15 3 3 238–151 48

5. BVSC-Zugló 21 13 3 5 256–185 42

6. Budapesti Honvéd 20 10 3 7 217–197 33

7. Szegedi VE 21 9 – 12 179–216 27

8. Kaposvári VK 22 7 3 12 224–268 24

9. Pécsi VSK-Mecsek Füszért 21 7 2 12 182–239 23

10. Tigra-ZF-Eger 22 7 – 15 232–280 21

11. PannErgy-Miskolci VLC 21 5 1 15 197–274 16

12. Újpesti VSE Hunguest Hotels 21 4 2 15 171–269 14

13. Debreceni VSE-Master Good 20 3 – 17 163–242 9

14. Metalcom Szentes 21 2 1 18 174–283 7



A 13. fordulóban elhalasztott Ferencvárosi TC-Telekom – Debreceni VSE-Master Good összecsapást március 24-én 20 órától pótolják. A 17. fordulóban elhalasztott Ferencvárosi TC-Telekom – Budapest Honvéd mérkőzést március 1-jén 20 órától játsszák.



(A borítóképen: Sélley Rauscher - balra - az előző fordulóban három gólt szerzett)