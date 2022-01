A férfi vízilabda OB I. hét végi, 17. fordulójában Szegeden vendégszerepelt szombaton a PannErgy-Miskolci VLC együttese. Mivel a vendégek a két csapat őszi, borsodi meccsén alulmaradtak, szerettek volna visszavágni az akkori fiaskóért. Az MVLC-nél az előző heti pihenés után újra az első számú kapus, Tomás Hoferica posztolt a ketrec előtt.

Az első találatot a vendégek jegyezték, Biros 50 mp. után lőtt a szegedi kapu jobb oldalába (0–1). Húsz másodperccel később Horváth Zs. válaszolt, ő is viszonylag távolról, de a bal sarkot választotta (1–1). Emberelőnyben Sélley-Rauscher nem célzott pontosan, majd Tisza-parti akciónál jól helyezkedett, és az övé lett a labda. Az ebből induló miskolci akciónál Biros rendezetlen védelemmel találta magát szembe, ki is használta (1–2). A válasz megint nem késett sokat, 3 mp. alatt, fórban Sánta volt a biztos kezű hazai (2–2). A negyedből még jó fele hátravolt, de ekkor itt is, ott is összeszedett volt a védekezés, voltak védések is, így az állás nem módosult.

Ami ezután, a második felvonásban jött, arra talán maguk csak a vendégek gondoltak: Vismeg Zs. jelentkezett középről egy óriási lökettel (2–3), aztán szűk egy perc múlva Krasznai bombázott a szegedi kapuba, előnyből (2–4). Az MVLC-nél mind a védekezés, mind a támadás elkezdett jól működni, melynek egyenes következménye lett a hátsó „góltalanság”, elöl pedig sikerült élni a lehetőségekkel: Böröczky, majd Sélley-Rauscher cselekedett csapata szempontjából hatásosan, így szép előnyt hozott össze a PannErgy a nagyszünetig (2–6).

Gólváltások jöttek

A harmadik negyed első részében is folytatta kiváló védőmunkáját a miskolci alakulat, amelyben mindenkinek – így a kapusnak, Hofericának is – megvolt a maga szerepe. Aztán 50 másodpercen belül megvillant az aznapi „hősök” közül Vismeg Zs., illetve Sélley-Rauscher, így másfél játékrésszel a vége előtt elég egyértelműnek tűnt, hogy ki nyeri, nyerheti a meccset (2–8). Jött egy Kürti–Seman gólváltás (3–9), majd Tóth Gy. és Tőzsér csinált hasonlót (4–10). A szegediek pólósa emberelőnyben is mutatta magát, így 8 perccel a dudaszó előtt 5–10 állt az eredményjelzőn.

A befejező felvonásban az idő az MVLC-nek dolgozott, de a PannErgy játékosai tudták, hogy az órát is rutinosan pörgetniük kell. Sánta előnyben, centerben nem hibázott (6–10), aztán Kürti engedte el a labdát remekül (7–10), úgyhogy szükség volt a harcolásra, az odafigyelésre. 3:52 perc volt vissza, amikor Hoferica védett, Vidumanszky edző jó érzékkel kért időt. Kimaradt egy-egy fór, a harmadikat, a vendégoldalon Krasznai belőtte (7–11), s így gyakorlatilag lezárta a meccset. Tóth Gy. ötméteresből szépített ugyan (8–11), de a hátralévő 1:56 percben többre már nem ment a Szeged. A látogatók taktikus, jó védekezéssel, jó vízilabdával bezsebelték mindhárom pontot, teljesen megérdemelten.

Szegedi VE–PannErgy-Miskolci VLC 8–11 (2–2, 0–4, 3–4, 3–1)

Szeged, 150 néző. V: Vogel G., Tordai.

Szeged: Gyapjas B. – Bóbis B. (-), TÓTH GY. (3), Horváth Zs. (1), Baj (-), Hajdú A. (-), Lakatos S. (-). Csere: Molnár D. (kapus), SÁNTA (2), Pörge (-), Vékony (-), Kürti (2), Kardos A. (-). Edző: Kiss Csaba.

MVLC: HOFERICA – Várkonyi Á. (-), BIROS B. (2), SÉLLEY-RAUSCHER (2), Seman (1), KRASZNAI (2), VISMEG ZS. (2). Csere: Tőzsér (1), Nagy N. (-), Böröczky (1), Csiszár B. (-). Edző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 12/3, ill. 8/3

Gól/ötméteresből: 1/1, ill., 0

Kiss Csaba: – Csalódott vagyok, mert arra számítottam, hogy hazai pályán érvényesítjük a papírformát. Különösen a támadójátékunk volt gyenge, a Miskolc összeszedetten játszott, jó kapusteljesítménye feszes védekezéssel párosult, amiért dicséret illeti fantasztikusan játszó ellenfelünket.

Vidumanszky László: – Végig uraltuk a mérkőzést, megérdemelten nyertünk. Úgy kezdtünk, ahogyan elterveztük, azonban az utolsó negyedbeli fegyelmezetlenségeinket gólokkal büntette meg a Szeged. A siker jó előjel a szerdai mérkőzésünkre.

(A borítóképen: Kiváló teljesítményt nyújtottak a miskolciak (sötét sapkában))