A női kosárlabda NB I 15. fordulójában szerda este a VBW CEKK Cegléd együttesét fogadta a Diósgyőri VTK csapata, a DVTK Arénában. A hazaiak zsinórban három nyert mérkőzéssel érkeztek erre az összecsapásra, a Pest megyei gárda pedig kilenc meccses vereség sorozattal. És azzal együtt is a piros-fehérek számítottak a mérkőzés esélyesének, hogy Kiss A. és Vorpahl is hiányzott, sérülés miatt.

Hayes góljával indult a meccs, amire Szabó D. egy hármassal válaszolt, innen viszont a DVTK következett. Kányási nagyon elemében volt, hármast, és duplákat szórt, és az ezúttal kezdőként szerepeltetett, máskor csak perceket kapó Tóth F. is betalált, távolról. 129 másodpercnyi játék után Kányási duplájával lett 10 pont a csapatok között, ami után ceglédi időkérés következett (13-3). A DVTK örömkosárlabdája közepette, a 4. percben Hayes góljával már 20-nál jártak a piros-fehérek (20-5). A következő minuta hozta az első rontott dobást a DVTK-nál, ami után jött még jó néhány, Greennek a 8. percben szerzett találatáig. Az ezzel kialakított különbség (22-12), a negyed végére is ,,megmaradt” (26-16).

Bacsó beszállója

A második menet elején Bernáth egy triplával, Bacsó egy palánk alólival iratkozott fel a pontszerzők közé (31-16), de nem sokkal később utóbbi játékos megmutatta, hogy tud palánkos hármast, és simát is (39-16). Aztán amikor a 15. percben Bernáth csapata hetedik trojkát verte be, időt kértek a vendégek (44-18). Három minutával később Hayes húzta 50 fölé a DVTK-t (51-18), a nem csak támadásban, hanem védekezésben is harmatos vendégcsapattal szemben. A negyed hajárjában a fiatal Oláh F. is beállt, és ekkoriban egy picit jobban sültek a ceglédi dobások (55-28).

A meccs második fele formalitásnak tűnt, de a harmadik negyed elején a ceglédiek nagyon meg akarták mutatni, hogy többre képesek annál, mint amit az első két játékrészben mutattak (62-41). Volt is emiatt hazai időkérés, amely valamelyest használt, de ettől függetlenül a harmadik menetben a vendégek voltak jobbak, 18-11-re hozták ezt a 10 percet, és ezzel húszra csökkentették hátrányukat (66-46). A záró etapban is nagyon küzdött a CEKK, de ahogy az elején, a végén is jól játszott Kányási. A hajrában pedig a saját nevelésű Vég-Dudás és Márkusz is lehetőséget kapott a hazaiaknál.

Diósgyőri VTK vs. VBW CEKK Cegléd 85-62 (26-16, 29-12, 11-18, 19-16)

Diósgyőr, 500 néző. V.: Györfy, Szilágyi, Oláh.

Diósgyőri VTK: KÁNYÁSI (18/9), Aho (3/3), Tóth F. (5/3), HAYES (29), Green (5). Csere: Jovanovic (2), BACSÓ (8/6), Bernáth (15/9), Oláh F. (-), Vég-Dudás (-), Márkusz (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

VBW CEKK Cegléd: Szabó D. (9/9), Katona (6), Szirony (2), Szabó P. (9/3), Kobolák (2). Csere: Szabó Fanni (11), Rakita (6/6), Szabó Flóra (2), HOLESINSKÁ (13/6), Laufer (2). Vezetőedző: Sandro Orlando.

Völgyi Péter: – Két ellentétes félidő volt. Az elsőben agresszívek voltunk védekezésben, és voltak könnyű kosaraink, és jól végrehajtott hármasok is. A másodikban elhittük, hogy könnyű lehet, ennek meglett a hozománya. A Cegléd 40 percen át küzdött, gratulálunk nekik, és persze a csapatunknak is a győzelemhez. Még annyit, hogy az egész meccsen kell úgy játszani, ahogy az elején, hogy rangadókon nyerjünk.

Sandro Orlando: – A PINKK ellen elvesztett meccs érződött a találkozó elején. A mérkőzés előtt is tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, és az elején messze voltunk önmagunktól. A meccs második felében, a szünetben megbeszéltek szerint, jobban koncentrált a csapat, versenyképessé váltunk. Ebben a szellemben kell játszanunk a hétvégi újabb bajnokin.