A férfi vízilabda OB I. 12. fordulójában szerda Pécsre szólította a sorsolás a PannErgy-Miskolci VLC alakulatát. A vendégeknél ugyan a névsorban szerepelt, de kétmeccses eltiltása miatt (a legutóbbi, Kaposvár elleni hazai találkozón brutalitás miatt kiállították) nem játszhatott a szlovák center, Lukas Seman.

Rosszabb előnykihasználás

A nyitófelvonásban Vismeg Zs. nem sokat várt arra, hogy megszerezze az első találatot (0–1), majd Kolozsi Keresztúrit játszotta meg nagyon jól (1–1). Védések, de kapufa is jött a sorban, aztán Sélley Rauscher kiállítását Kolozsi „torolta meg” (2–1). Fórba került a vendéggárda is, azonban a középről érkező lövést Józsa fogta. A következő miskolci emberelőnyben nem sikerült próbálkozásig sem eljutni, lejárt a látogatók ideje. Várkonyi is a lécet találta telibe, a másik oldalon Csorba nem tett ilyen szívességet (3–1). A centerbejátszás nem jött össze az MVLC-nél, aztán a rövid saroknál Hoferica fogta a játékszert.

A második negyedben, 24 mp.-t követően Nagy N. harcolt ki előnyt, de Böröczky bombája után sem a hálóban kötött ki a labda. Védés miatt továbbra is támadhatott az MVLC, ám Sélley Rauscher sem célzott jól. A következő fórnál időt kért Kis István, és Birosnak (végre) jól jött a játékszer (3–2). Józsa 80 (8/10), Hoferica 57 (4/7) százalékon dolgozott ekkor, ez is belejátszott a pécsi vezetésbe, sőt Gaszt egy akciógóllal 4–2-re módosította az állást. A miskolciak támadóideje ismét lepergett, Tőzsér 20 mp.-s büntetést kapott, „időzött” a PVSK, a rövid „fánál” Csacsovszkyra játszották ki a figurát (5–2). Nagy N. Józsa feje fölé vágta a labdát, ugyancsak előnyben (5–3), aztán Gál állította vissza a háromtalálatnyi különbséget (6–3). Oltean előnyös gólja 7–3-at ért a ­PVSK-nak, ezt lett a félidei eredmény.

Leforduló hazaiak

A harmadik játékrészben Biros remekül kinézte a jobb alsó sarkot (7–4), jó lett volna elkezdeni a felzárkózást. Csorba azonban mást gondolt, belőtte második gólját (8–4). Böröczky játszott Krasznaihoz a baranyaiak kapujánál, és már kellett is átírni az eredményt (8–5). A Pécs tudta tartani a tempót, a kilencedik találatát Gaszt jegyezte, megúszásból (9–5). Előnyben Sisán vétett támadóhibát, majd Vismeg Zs.-ék jól védekeztek hátul. Újra lefordulást mutattak be a fehér sapkások, és Gál keze nem remegett meg (10–5). Böröczky hozta vissza a reményt (10–6), aztán Sélley Rauscher ziccerét hárította Józsa. Persze büntetett a Pécs, Csacsovszky, amikor már csak 9 mp. volt hátra (11–6).

Véglegesen eldőlt

A negyedik negyedre szinte nem maradt remény, valami hihetetlen 8 percet kellett volna produkálnia a Pann­Ergynek. Az idő is a dunántúliaknak dolgozott, és amikor Keresztúri a bal sarokba tüzelt ötméteresből, végleg eldőlt a meccs (12–6). Sélley Rauscher csökkentette a különbséget (12–7), aztán Böröczky is hasonlót cselekedett (12–8). 4:03 perc volt hátra a találkozóból, a cserekapus Moravcsik hárított. Csorogtak a másodpercek, a Pécs nem talált hálót előnyben, már 2 percen belül járt az óra. Fórba került az MVLC, védett a hazai hálóőr, az ellen­akciónál Csorba aznapi harmadik gólját íratta be (13–8). Böröczky is triplázott (13–9), az MVLC azonban kikapott, ezen a napon jobb volt a PVSK.

Pécsi VSK-Mecsek Füszért vs. PannErgy-Miskolci VLC 13–9 (3–1, 4–2, 4–3, 2–3)

Pécs, 300 néző. V.: Füzesi, Petik.

Pécsi VSK-Mecsek Füszért: Józsa – Kolozsi (1), Keresztúri (2), Csorba (3), Csacsovszky A. (2), Gál (2), Lihotzky (-). Csere: Gelencsér (k), Gaszt (2), Reisz (-), Némethy (-), Oltean (1), Almási (-), Kókai (-). Vezetőedző: Török Viktor.

PannErgy-Miskolci VLC: Hoferica – Nagy N. (1), Krasznai (1), Sélley Rauscher (1), Várkonyi (-), Vismeg Zs. (1), Biros (2). Csere: Moravcsik (k), Vismeg B. (-), Tőzsér (-), Böröczky (3), Sisán (-), Tanczer (-). Vezetőedző: Kis István.

Gól/emberelőnyből: 3/6, ill. 2/10

Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 0

Török Viktor: – Gratulálok mind a két csapatnak, mert egy kemény mérkőzést játszottunk. Voltak hibák, még egy ilyen győztes meccs során is, de ennek ellenére hatalmas szívvel és lelkesedéssel játszottak a fiúk. Sokat gyakoroltuk az ember­előny-kihasználást, bár most nem igazán volt rá szükség, mert keveset kaptunk. Köszönöm a közönségünk támogatását.

Kis István: – Az első negyedtől jó iramban kezdődött a meccs, sok kiállítást kaptunk, azonban az emberelőnyös helyzetekkel sajnos nem tudtunk élni. A Pécs viszont a mi hibánkból lőtt akciógólokat, mi pedig nem tudtuk belőni a helyzeteket. Annyira akartunk, hogy már a védekezésre sem figyeltünk oda, kaptuk a lefordulásos gólokat. A Pécs megérdemelten nyert, de számunkra több volt ebben a meccsben.

(A borítóképen: Sélley Rauscher [6] egy gólt szerzett Pécsett)