A Balogh János, Holczer Dániel páros a Mikulás Ralin nagy csatában csípte el a második helyet. A Skoda Fabia Rally2 Evoval rajthoz álló kettős már a verseny előtt is érezte, hogy jól sikerültek a beállítások, de a hétvége kiszámíthatatlan időjárási viszonyai tartogattak azért meglepetéseket.



A pénteki teszthez képest valamennyit szikkadt a pálya, de nem sokat mozgott a levegő, így elég nagy sár fogadta a párost és a köd is megnehezítette a dolgukat az első körben.



Nagy tempó



- Gyakorlatilag az első gyorsasági egyből haladó szint volt, hiszen a Nagylőtér egy kőkemény pálya, főleg ilyen ködös viszonyok között, miközben jó párszor megyünk 150 fölötti tempóval. Keresgéltük a tapadási lehetőségeket és aszerint próbáltunk gyorsan menni. – tekintett vissza Balogh János. - Jól teljesítettük az első gyorsot, de egy olyan ritmust vettünk fel, ami kellően biztonságosnak is tűnt. Az autóval kapcsolatban abszolút jó érzéseink voltak már az első kilométerek során is, gyakorlatilag minden működött, amit a teszteken beállítottunk. Lehetett volna kicsit gyorsabban is menni, de próbáltuk a tempót lépésről lépésre felépíteni a futam során.



Trükkös körülmények



Bár valamivel később felszállt a köd, a körülmények azért még jócskán trükkösek maradtak.



- A második körre aztán megjött az eső, a pályák még jobban feláztak, de legalább javultak a látási viszonyok – folytatta Balogh János. - A komfortérzet nem lett sokkal jobb, de azért mindjárt más, ha az ember lát és úgy kell mennie a sárban. Sajnos a második körben - a céltól nagyjából két kilométerre - a hosszú egyenes végén felpocsolyásodtak a gödrök, ezzel nem számoltam, ráadásul, mivel az első körben lazán vettem ott a féktávot, próbáltam volna kicsit beljebb menni, de felúszott az autó a vízen, még a kormányon is fordítottam egy kicsit. Végül elfordult a hátulja és háttal érkeztünk a kanyarba. Nem mentünk neki semminek, de a nézőknek résen kellett lenniük. Megúsztuk ezt a kalandot, de mivel nehezen indult újra az autó ott maradt jó pár másodperc, így izgalmassá tettük a végét.



Izgalmas hajrá



Annyira izgalmasra, hogy a harmadik, immár csak egy gyorsból álló körre úgy mentek ki, hogy amilyen könnyen Mixiék előtt, olyan könnyen Sasáék mögött is végezhettek volna.



- Az utolsó kislőtéri gyorsra úgy fordultunk rá, hogy előttünk és mögöttünk is közel voltak, egyszóval minden ott dőlt el – folytatta Balogh János. - Sikerült kellően összekapni magunkat, teljesítettünk egy olyan gyorsaságit, ami a második helyre elég volt, úgyhogy boldogok voltunk. Jól sikerült a hétvége, de jól sikerült maga a felkészülés is, hiszen ennyi kihagyás után a Skodából egy olyan autót tudtunk csinálni, amivel azonnal versenyképesek voltunk. Kicsit érződött az, hogy volt bennünk kihagyás, mert máskor azért harcosabban szoktunk menni. Ezt egyrészt tudatosan próbáltuk kicsit visszább fogni és arra koncentráltunk, hogy ez a stoppernek is megfeleljen, másrészt igyekeztünk a nézőket is kiszolgálni. Az amit csináltunk, az belülről jó érzés volt, nem volt rumlis, remélem jó volt a tempónk kívülről nézve is. Talán nem úgy mentünk, ahogy az tőlünk elvárható, de azt gondoljuk, hogy az eredmény és az egész miliő kárpótolt minket. Nagy mosollyal szálltunk ki a végén, teljesen jó volt ez így az év zárásaként és nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon közreműködött ebben, köszönjük az Eurosolnak is ezt a remek autót és persze Dani munkáját, hiszen ott folytattuk, ahol abbahagytuk.