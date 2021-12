A férfiaknál 70. alkalommal döntenek a legjobb magyar sakkozóról, tavaly a pandémia miatt nem rendezték meg az ob-t. Tavaly előtt járdánházi születésű, majd a pályafutását Ózdon kezdő Almási Zoltán bizonyult a legjobbnak, kilencedik elsőségét gyűjtötte be, azóta viszont bejelentette visszavonulását. Az ob első számú esélyese így a nyolcszoros bajnok Berkes Ferenc, aki 2680 Élő-ponttal vezeti a tízes mezőnyt és egykor szakkommentátora volt a Miskolcon tartott Lékó plusz versenyeknek. A legmagasabban jegyzett magyar nagymesterek közül a világranglistán 11. Rapport Richárd (2763), a 77. Lékó Péter (2663) – aki a Miskolci Nemzeti Színházban olyan nagyságokkal vívott nyolc játszmás rapid fesztiválokat, mint Adams, Karpov, Kramnyik, Anand, Carlsen és Gelfand – és a sakkolimpián remekelt Gledura Benjamin (2652) sem ül asztalhoz. Tologatja viszont a figurákat az egykor Miskolcon pallérozódó Korpa Bence is.

A nőknél két éve Gara Tícia nővérét, Anitát győzte le a döntőben, utóbbi ezúttal is indul. A rajtlistán a 14 éves Gaál Zsóka (2362) az első. A világranglistán 82. Hoang Thanh Trang (2376) nem nevezett.



Az ob-n péntekig négy fordulót játszanak le, hétvégén a csapatbajnokságok miatt szünet lesz, majd hétfőtől öt játéknap következik - írja a lebonyolításról a sakkblog. Az esetleges holtversenyt rájátszás dönti el, a győztes nettó másfél millió forintos díjat vehet át az 5 millió 850 ezer forintos díjalapból.



A résztvevők



Férfiak: Berkes Ferenc (2680), Bánusz Tamás (2591), Héra Imre (2578), Kántor Gergely (2575), Ács Péter (2569), Prohászka Péter (2568), Antal Gergely (2561), Aczél Gergely (2553), Kozák Ádám (2526), Korpa Bence (2520)



Nők: Gaál Zsóka (2362), Gara Anita (2359), Lázárné Vajda Szidónia (2333), Terbe Julianna (2294), Mihók-Juhász Barbara (2275), Havanecz Bianka (2229), Lakos Nikoletta (2211), Terbe Zsuzsanna (2159)