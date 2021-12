A férfi vízilabda OB I. utolsó őszi, 13. fordulójában szombaton idegenben, az egri Bitskey uszodában a házigazda hevesiekkel csapott össze a PannErgy-Miskolci VLC együttese. A látogatóknál eltiltás miatt nem állt rendelkezésre a szlovák légiós center, Lukas Seman. Az egriektől Lőrincz Bálint és Magyar Márton a korábbiakban a miskolci együttesben is pólózott, Sántavy Máté pedig „itt” született és nevelkedett, míg a házigazda vezetőedzőjén, Petrovai Mártonon akkor volt borsodi sapka, amikor a csapat még az OB I/B-ben küzdött (2013/2014).

Kiválóan nyitotta a mérkőzést az MVLC, két percet követően Krasznai és Biros góljával ugyanis 2–0-ra vezetett. A folytatásban Sántavy szépített, valamint Baksa duplája már egri előnyt jelentett (3–2). A rövid saroknál Várkonyi lövése után becsúszott a labda a sarokba (3–3), Rádli pedig a szélről előnyben szerezte vissza a vezetést (4–3). A dudaszó előtt kevéssel előnybe került az MVLC, Vismeg Zs. kegyetlenül kilőtte a bal felsőt (4–4).

A második negyedben góltalanul telt az első perc, aztán Szalai bal keze „sült el” (5–4). Magyar második hibáját nem tudta kihasználni a miskolci gárda, aztán Hoferica hárított az ellentámadásnál, majd kevéssel ezt követően újra. Védekezésben jobbak voltak a felek, mint a nyitófelvonásban, a hazaiak hárman mozdultak a centerbe tett labdára, meg is szerezték azt. Várkonyi szabaddobásból egyenlített (5–5), 2:46 perc volt vissza a játékrészből. Murisic nagyon megharcolt centerben a helyzetért, a találatáért (6–5), míg Sári Hoferica teste mellett lőtt a kapuba (7–5). A sorban megint Murisic következett, kapta középen a labdát, és „megfésülte” a borsodiak kapusát (8–5). 1,9 mp.-cel a félidő előtt Lőrincz Á. a rövidbe célzott, és be is ment a labda (9–5).

A bekkelők csak nézték Támadásban érezhetően holtponton volt az MVLC, pedig nagyon kellett volna, hogy elkezdje csökkenteni a jelentősnek mondható hátrányt. Krémer nehéz diónak bizonyult, megfelelően együtt élt a játékkal, de amikor előnybe került a PannErgy, Sélley Rauscher nagyon okos gólt ért el (9–6). Murisic is fórban jött, szépen paskolt bele a bejátszott labdába (10–6), Vismeg Zs. formában volt aznap, megérdemelte a gólját (10–7). Magyar nem hibázott egri időkérés után (11–7), míg kettős előnyben másodszorra Biros dobta a hálóba a játékszert (11–8). Ugyanez a szituáció a miskolci kapu előtt is megismétlődött, a dupla fórt Magyar sem hagyta ki (12–8). Biros messziről a jobb sarokba suhintotta a labdát (12–9), aztán újfent Murisic csillogtatta meg képességeit (13–9).

MVLC-ötméteressel indult az utolsó negyed, de Biros Krémerbe dobta a labdát. Szalai lövésénél bosszankodtak a látogatók és Hoferica is (14–9), aztán Biros szabaddobásból „javított” (14–10). Magyar túl lezser volt, és középre célzott, Biros pedig az egri kapu bal oldalába (14–11). Magyar precízebben lőtt, mint előtte (15–11), míg miskolci előnyben Nagy N. Krémert találta meg. A vendég center utána jól keresgélte a játékszert az egriek kapujánál, a bekkelők csak nézték (15–12). Magyar tovább növelte góljai számát (16–12), Krémer sokadik védését mutatta be. Baksa a kapu jobb oldalát választotta (17–12), aztán egy hosszú ideig tartó akciót Tőzsér fejezett be (17–13). Kovács G. gólja zárta a meccset (18–13), a vendégcsapat gyenge védekezése és jó pár hiba miatt veszített, Biros kiváló egyéni produkciója kevésnek bizonyult. Az MVLC az ősszel megszerezhető 39 pontból 10 egységet gyűjtött. A bajnokság január 15-én folytatódik.

Tigra-ZF-Eger vs. PannErgy-Miskolci VLC 18–13 (4–4, 5–1, 4–4, 5–4)

Eger, 200 néző. V.: Kenéz, Vogel.

Tigra-ZF-Eger: KRÉMER – MAGYAR (4), Kovács G. (1), BAKSA (3), Lőrincz B. (-), MURISIC (4), Sántavy (1). Csere: Rádli (1), Gólya (-), Sári (1), Szalai (2), Lőrincz Á. (1). Vezetőedző: Petrovai Márton.

PannErgy-Miskolci VLC: Hoferica – Nagy N. (1), Krasznai (1), Sélley Rauscher (1), Várkonyi (2), VISMEG ZS. (2), BIROS (5). Csere: Tőzsér (1), Sisán (-), Böröczky (-), Tanczer (-), Vismeg B. (-). Vezetőedző: Kis István.

Gól/emberelőnyből: 8/9, ill. 4/12.

Gól/ötméteresből: 0, ill. 0/1.

Petrovai Márton: – A második negyedtől a támadásunk rendben volt, viszont a védekezéssel nem vagyok elégedett. Örülök, hogy győzelemmel tudtuk zárni az évet. Mindenkinek boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánok!

Kis István: – Gratulálok az Egernek, megérdemelten nyert. Sok hibát vétettünk, amit könyörtelenül kihasználtak.

(A borítóképen: Nem jött össze a pontszerzés Egerben)