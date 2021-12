– Hayes jó formában tért vissza, nem kopott a játéka, annak ellenére, hogy néhány kilóval több van rajta, mint a legutóbbi ittlétekor volt. Nem lassult le, és ő egy remek játékos. Nála inkább az a kérdés, hogy tud beállni a sorba, de azt látom rajta, hogy nagyon várta már, hogy visszatérjen, hogy újra meccseket játszhasson. Vele kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy fél évet kihagyott, persze nem edzésben, de nem csapattal dolgozott, így akármennyire is jó, kell egy kis türelem, hogy ugyanazt a formát hozza, amit ismerünk tőle – mondta Földi Attila, majd így folytatta: – Vorpahl érkezése, az, hogy irányítót szerződtettünk, lehet, hogy kívülről nézve meglepő, de a mi helyzetünkben ez egy logikus lépés volt. Mint mondtam: sajnos, Medgyessyt hosszabb időre nélkülöznünk kell, és amikor ez kiderült, tudva azt, hogy erőltetett menet vár ránk, heti két meccs, erre a posztra kezdtünk el keresgélni. Kevés időnk volt, de szerencsénk is, mert Vorpahl éppen elköszönt a szekszárdiaktól. Vele kapcsolatban az a legfontosabb, hogy a profilja beleillik a csapatba, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is megfelelő játékos. Nekünk nem egy világsztárra volt szükségünk, olyanra, aki 100 pontot dob meccsenként, mert megvannak azok az embereink, akik ponterőben tudják vinni a csapatot, ­Green, Jovanovic és ­Hayes személyében. Számunkra sokkal hasznosabb volt egy olyan kosarast szerződtetni, aki szépen tudja mozgatni a csapatot a pályán és azon kívül is.