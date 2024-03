Mindhárom Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei érintettségű versenyző érdekelt volt a nemzeti dalkereső, A Dal 2024. szombat esti első elődöntőjében, ahol 10 alkotás szállt ringbe a döntőbe jutásért. Ez a lehetőség azonban csak ötüknek adatott meg.

László Evelin

Forrás: MTVA

László Evelin Legényes című dalának rockosított változata is egyöntetű véleményt váltott ki a szakmai zsűri tagjaiból, valamennyien a legmagasabb pontszámot, tizet adtak rá. A továbbjutás így az első helyen volt biztosított. A Jazztelen 37 és Here We Are ugyacsak 37 pontja azonban nem volt elegendő a továbbjutáshoz.

A döntőben szimfonikus zenekari kísérettel kell majd előadnia László Evelinnek a Legényest.