Mindhárom borsodi produkció szerepel szombat este A Dal-ban

A Dal idei újításaként a produkciók az eredetitől eltérő műfajban mutatkoznak be az elődöntőben. Vármegyénket László Evelin, a HERE WE ARE és a a Jazztelen képviseli szombat este.

A március 9-i adásban tíz versenydal küzd a döntőbe jutásért. Bradics Jácint Miért félnék álmodni című dala rockosan, a HERE WE ARE Együtt egyedül produkciója balladaként, a Jazztelen Kezeket fel című dala folk változatban hangzik el. A Junkies Királyi többes produkciója swing, Kocsis Tibor Egy életen át című dala rockabilly stílusban tér vissza. László Evelin Legényes című dala rock műfajban, a Liana A háztetők felett produkciója bluesként, a Magidom Esendő halandó dala világzeneként bizonyíthat. A Quack Sosem elég című dala punk verzióban, a Sugarloaf Nászindulója népzeneként versenyez. Mint ismeretes, 2024-ben is keresik a legjobb dalt Magyarországon. Az előválogatón 60 produkciót hallgatott meg a zsűri, majd kialakult a Duna dalversenyének 40-es mezőnye. Vármegyénket László Evelin, a HERE WE ARE és a Jazztelen képviseli.

