A hazai kiválóságok sem hiányozhattak a fesztiválról, a művészeti vezetők mellett Kokas Dóra (cselló), Fenyő László (cselló), Fejérvári Zsolt (nagybőgő), Benkócs Tamás (fagott) és Zempléni Szabolcs (kürt) lépett többek között színpadra.

„A világot járva számos remek művésszel találkozom, játszom együtt, sokak közülük, már barátok, így nagy öröm, hogy a Fesztivál Akadémián őket megismerheti a hazai közönség is, hogy együtt játszhatunk.” - mondta el Kelemen Barnabás.

„A kamarazenében arra az egymásra csatlakozásra, finomságra és művészi maximalizmusra van szükség, amely által együtt a művek velejéig, lényegéig hatolhatunk és amelyért tulajdonképpen zenészek lettünk, amelyért ezt a pályát választottuk.” - foglalta össze Kokas Katalin.

Mozarttól Bartókig

A fesztivál Bartók 44 duójával vette kezdetét, majd olyan művek hangzottak el Mozarttól, mint az Esz-dúr divertimento vagy az e-moll szonáta. Richard Strauss életművének két kivételes és egymástól nagyon különböző darabja, a Till Eulenspiegel einmal anders és a háború alatt komponált, megrendítő Metamorfózisok című mű. Brahms e-moll csellószonátáját hallhatták az érdeklődők Fenyő Lászlóval és José Gallardoval, Bach és Leclair műveit Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással és elhangzik Beethoven Esz-dúr szeptettje, amelyről a szerző így írt: „A szeptettem egy kis lendületet hoz az életbe, hiszen a jó népség is ezután vágyik.”

Bach Goldberg variációiból részleteket, Mozart Fuvolanégyeseiből válogatást hallhattunk. Brahms életművének egyik legnagyszerűbb alkotása, a natúrkürtre, hegedűre és zongorára komponált Esz-dúr trió is is műsorra került. Bartók duóiból az egyik teakoncerten Ady, Pilinszky, József Attila és Nagy László verseinek társaságában is hallhattunk válogatást. Bartók egyetlen olyan kamaradarabja, amelyben fúvós hangszert alkalmazott, a Kontrasztok című klarinétra, hegedűre és zongorára írt mű, amely Benny Goodman, a világhírű jazz-klarinétos nevéhez fűződik, az ő felkérésére született. A fesztivál ezzel a Bartók-művel és Csajkovszkij ikonikus Firenzei emlékével zárult.