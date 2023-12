Főleg hölgy hallhatóság előtt mutatták be Rácz Zsuzsa Kovácsné kivan című könyvét a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében. A miskolci születésű Rácz Zsuzsa korábbi könyve, az Állítsátok meg Terézanyut! című 2002-ben aratott hatalmas sikert, a magyar szingli, Kéki Kata történetéből film is született Hámori Gabriella főszereplésével. Mostani, húsz évvel későbbi regénye a családos asszony problémáival foglalkozik.

Nem családbarát az írás

A személyes élményekből táplálkozó, sajátos humorral fűszerezett könyvből az írónő részleteket is felolvasott a jelenlévőknek, amiből az is kiderült, hogy fontos részt kapott a regényben a borsodi vármegye székhely is, számos fikcióval kiegészítve. Valamint azt is elárulták a hölgyek, hogy Péterfi-Novák Éva ösztönözte az írás folyamatát is.

Az első változat borzasztóan hosszúra sikerült, egymillió karakterből állt, amely végül 750 ezerre csökkent. Bár nagyon sok meglévő jegyzetből állította össze Rácz Zsuzsa mégis az utolsó időszakban 12 órát is dolgozott könyvén, tehát az írás nem egy családbarát tevékenység, a háztartás és a házimunka háttérbe szorult - tette hozzá.

Úrrá válni a káoszon

A történetről szólva elmondta, Kéki Kata, a szabad lelkű szingli rendes nő lesz. Férjhez megy, gyermeket szül. Miközben mindenki elvárja, hogy legyen szuperanyu, Kovácsné gyakran zombianyu. Úrrá tud-e válni a káoszon és az örökölt mintákon – ezt ecseteli.