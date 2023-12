A 30Y úgy van, hogy huszonhárom éve él együtt pont ez a négy ember. Lehetetlen vállalkozás. Senki ne próbálja ki otthon, vagy ha igen, hát vegye komolyan. „Ezt szeretet nélkül nem lehet végigcsinálni – írja ajánlójában a zenekar. Ezt a szeretet akarása nélkül nem lehet. Feloldani önmagadat úgy, hogy megmaradj. A történetünk hosszú és szövevényes, és mint minden jó történet, érdekes. Sokat nevetsz, sokat sírsz. A történetünkbe beleírhatod magad, nyilván már rég bele is írtad, mi te lettünk, te meg mi. Ez a négy ember, nem is ez a négy ember. Ez a szeretet, nem a miénk. Nem is a tiétek. Nincs birtokosa, tárgya, iránya, se kezdete se vége. Körbeölel, ha hagyni mered, ölelsz vele, ha ölelni mersz. Te vagy.” - így a fülszöveg. Találkozás december 29-én Miskolcon a Helynekemben.