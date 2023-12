Kedvesség, álomvilág „Ebben az évadban már csak nyolcszor jelenik meg a Miskolci Nemzeti Színház színpadán a hatalmas fenyőfa a gyönyörű alpesi háttér előtt, Csajkovszkij Diótörő című mesebalettjének összes többi szereplőjével együtt. Furcsa lehet, hogy a fát emeltem ki, de annyira szép volt az első felvonás utolsó jelenete, mikor a sűrű színpadi – mit színpadi, sokkal inkább nekünk is, ahogy Marikának ablakon túli - hóesésben táncoltak a hópelyhek, s táncolt álmában hópehelyként a főszereplő kislány is kergetőzve hófehér ruhás tündérekkel, találkozva kedves bábujával, a Diótörővel... A karácsonyi mesebalett történetét bizonyára nem szükséges elmesélnem, megteszik helyettem a gyermekeikkel színházba induló szülök, vagy a fenyőfává hajtogatható színlap. Legközelebb holnap mutatják be a Majoros István rendezte darabot, mely kedvességével, álomvilágával s annak valósággá válásával, és természetesen a történet zenei „mellé” festésével tovább örvendeztetheti a karácsonyt öltött lelkeket.”

Dobos Klára, Észak-Magyarország, 1992. december 24.