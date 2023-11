A Szinvavölgyi Néptáncműhely idén ősszel már a második külföldi útjára készül. A világ több országában jártak már, de a Covid óta most utaznak először. Nem rég tértek haza Olaszországból egy nemzeközi folklórfesztiválról, most pedig Albániába készülnek a Magyar Kulturális Napokra, ahol 3 városban is fellépnek, Vlorában, Korcában és Pogradecben.

Nagy megtiszteltetés, hogy ők képviselhetik Magyarországot, Miskolcot és hogy a néptánc, mint hagyományos magyar nemzeti érték rajtuk keresztül juthat el Európa több országába.

Miskolcon is táncolnak még

Miskolcon 2023. november 25-én a Művészetek Házában mutatkoznak be a Tánc-Képek a Kárpát medencéből című műsorukkal, ahova minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várnak.