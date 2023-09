Játékos előadás keretében tartottak népi-szakrális hangszerbemutatót kicsiknek és nagyoknak helyi népzenészek a Miskolci Színészmúzeumban, a Thália-házban 2023. szeptember 18-án, hétfőn délután. Az előadók bemutatták a különleges hangszerek darabjait és azok használatát. A helyszínen azt is illusztrálták, hogy hogyan lehet népzenével dicsőíteni Istent. A programra rengetegen voltak kíváncsiak, még az utcán is állt a közönség. Utána pedig még sokan maradtak a Szent Genesiusról, a színészek védőszentjéről szóló előadásra is.